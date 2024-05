"C'è già troppa frociaggine". Il Papa chiude i seminari agli omosessuali

In un incontro a porte chiuse, Papa Francesco si sarebbe rivolto ai vescovi, durante l'assemblea della Cei, invitandoli a non accettare più nei seminari i giovani omosessuali, in quanto " c'è già troppa frociaggine ". Queste le parole utilizzate dal Pontefice, riportate da la Dagospia che cita fonti interne alla Chiesa. Sarebbe successo lo scorso 20 maggio nell'ambito di un tema che sta animando la discussione in Vaticano: l'ammissione nei seminari di giovani dichiaratamente omosessuali.

Il tema è caldo in questo momento storico nella Chiesa, che valuta se e in che misura debbano aver accesso alla carriera ecclesiastica. Un tema che finora non si era posto ma che adesso non può più essere demandato. La discussione vede il Papa in carica contrario e fermo nella sua posizione, così come lo era il suo predecessore Benedetto XVI, mentre avanza l'ala progressista che chiede maggiore apertura in tal senso.

La crisi vocazionale è una preoccupazione grande all'interno delle alte sfere della Chiesa ma il Papa, al di là dell'espressione utilizzata, ha esposto la sua posizione in merito. A far emergere le parole del Pontefice all'esterno dell'assemblea della Cei, che altrimenti sarebbe off-limits, sono stati gli stessi vescovi presenti in assemblea.

Articolo in aggiornamento