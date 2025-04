Funerali del Papa, tutti i numeri di un evento straordinario: "Controlli molto importanti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 26 aprile, Roma sarà il centro del mondo. I funerali di Papa Francesco saranno l'evento più importante dell'anno e i tempi per la loro preparazione sono piuttosto stretti. La macchina organizzativa si è messa in moto già nella giornata di ieri, subito dopo l'annuncio, e i protocolli sono pronti ormai da tempo, ma la realizzazione richiede attenzione e precisione: non sono ammessi errori. " Abbiamo fatto una ricognizione delle risorse anche alla luce del provvedimento che è stato adottato oggi che prevede il coordinamento tra il sistema ordine e sicurezza pubblica e il sistema di protezione civile ", ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Tg1.

I numeri sono impressionanti: in piazza San Pietro sono attese oltre 200mila persone, alle quali si aggiungono quelle che non riusciranno a entrare e che si assieperanno lungo le strade laterali. La concomitanza tra i funerali e il Giubileo aumenta esponenzialmente il numro di persone previste a Roma. A queste si aggiungono almeno 170 delegazioni internazionali, composte da capi di Stato, di governo e regnanti. " Abbiamo dato avvio a questo grande lavoro per l'organizzazione dei profili di sicurezza pubblica in vista di questo evento molto impegnativo perchè vede la concomitanza dei funerali del Papa, delle celebrazioni del 25 aprile e degli eventi del Giubileo già calendarizzati che prevedono l'arrivo di decine di migliaia di persone ", ha spiegato il ministro a margine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha reso noto che nella sola giornata di oggi sono transitate più di 50mila persone in piazza San Pietro e già da domani, con l'arrivo della salma del pontefice, questi numeri potrebbero raddoppiare, se non triplicare. " Tutta l'area intorno a San Pietro sarà soggetta a controlli molto importanti. Per i funerali del Papa arriveranno rinforzi da altre regioni ", ha spiegato ancora Giannini, sottolineando lo sforzo imponente di sicurezza a cui sarà sottoposto l'apparato italiano nei prossimi giorni. L'Italia è chiamata a garantire la sicurezza di milioni di persone, compresi alti rappresentanti istituzionali, che si concentreranno a Roma, si prevedono quindi migliaia di uomini di sicurezza a tutela della Capitale e di piazza San Pietro.

È un'organizzazione in evoluzione, perché è determinante sapere soprattutto le delegazioni straniere che parteciperanno ma ci siamo attestati su un'organizzazione, che facendo tesoro dei precedente, prevede circa 170 delegazioni straniere. Alcune di grandissimo impegno, come quelle dei capi di Stato di Paesi molto importanti

", è la riflessione di Piantedosi.