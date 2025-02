"Ha dormito bene, proseguono gli accertamenti". Come sta Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

È passata nel migliore dei modi prima notte trascorsa al Policlinico Gemelli dopo il ricovero di ieri di Papa Francesco per curare una insidiosa bronchite che non gli dà tregua da parecchio tempo. Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha spiegato che Bergoglio " ha trascorso una notte serena e ha dormito bene. Questa mattina ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani" aggiungendo che " proseguono gli accertamenti e le terapie ". Come minimo, il Papa dovrebbe rimanere ricoverato per almeno 4-5 giorni.

La giornata del Papa

Non è la prima volta che il Papa viene ricoverato al Gemelli nella "stanza dei Papi" che si trova al decimo piano. Anche in questa occasione l'atmosfera è molto tranquilla ed estremamente serena secondo le indiscrezioni che filtrano dal Policlinico. " Non è uscito dalla stanza tutto il giorno ", hanno fatto sapere fonti vicine al decimo piano: questo significa che, al momento, non ha dovuto eseguire esami particolari. Nella sua camera si trova anche uno studio e una piccola cappella per pregare. Dopo l'aggiornamento mattutino da parte di Bruni, per sapere le condizioni di salute del Papa si dovrà aspettare il pomeriggio quando si avranno notizie anche sull'Angelus previsto per domenica, se annullarlo o pronunciarlo dal Gemelli come è già accaduto altre volte in passato.

La nomina di suor Petrini

Dal 1° marzo 2025 il nuovo presidente Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato è suor Raffaella Petrini che fino a questo momento ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale del medesimo Governatorato. La nota è stata diramata dalla sala stampa vaticana ma Bergoglio l'aveva già anticipato nel corso di un'intervista tv nei giorni scorsi.

Le preghiere per Bergoglio

Sono migliaia, intanto, i fedeli arrivati nelle ultime ore in Vaticano per il Giubileo degli Artisti e perché speravano, e lo sperano ancora, di poter assistere all'Angelus di domenica. Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini, ha chiesto di pregare per Papa Francesco affinché possa guarire al più presto e riprendere la sua quotidianità in ottimo stato di salute.

Si moltiplicano, da tutto il mondo, i messaggi per Bergoglio: tra i più significativi la nota del Consiglio episcopale latino-americano guidata dal cardinale Jaime Spengler. " in questi momenti in cui il Signore ha voluto unirlo più strettamente alla croce della fragilità umana. Ci dà tranquillità il fatto che sta ricevendo cura adeguata e confidiamo che si riprenda presto. Le preghiere di molti fedeli sono la manifestazione che lei è nei nostri cuori come padre e pastore.

Auguriamo al Santo Padre una pronta guarigione, mentre ci uniamo in preghiera per Lui

Preghiamo per lei, affinché senta la forza e la consolazione del Signore, e che le dia molta pazienza". Non sono mancati gli auguri di pronta guarigione anche dai Vescovi italiani. "".