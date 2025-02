"Ho ancora bisogno di cure". Le parole di Papa Francesco dall'ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è la solita domenica con Papa Francesco che si affaccia su Piazza San Pietro per recitare l'Angelus: le precarie condizioni di salute (comunque in miglioramento) che lo hanno costretto al ricovero al Policlinico Gemelli non gli hanno consentito di incontrare la gente ma ha fatto pubblicare ciò che avrebbe pronunciato quest'oggi spiegando come procede il decorso per la bronchite di cui soffre da tempo. Per adesso, il pontefice deve osservare un " assoluto riposo " stabilito dai medici che lo seguono e lo hanno in cura.

Come sta Bergoglio

" Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po' di cure per la mia bronchite ": inizia in questo modo il testo dell'Angelus che è stato diffuso: subito dopo un ringraziamento particolare per chi si ricorda di pregare per lui e chi lo ha in cura. " Vi ringrazio per l'affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera!" , chiede il Papa.

Poco prima dell'ora di pranzo il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha fatto sapere che Papa Francesco " ha trascorso una notte tranquilla, ha dormito bene, ha regolarmente fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani come fa abitualmente " aggiungendo che " continua la terapia ".

Il contenuto dell'Angelus

Nel suo discorso scritto, il Papa fa sapere che in Vaticano " è stata celebrata l'Eucaristia dedicata agli artisti venuti da varie parti del mondo per vivere le Giornate giubilari. Ringrazio il Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la preparazione di questo appuntamento, che ci ricorda l'importanza dell'arte come linguaggio universale che diffonde la bellezza e unisce i popoli, contribuendo a portare armonia nel mondo e a far tacere ogni grido di guerra ". Poi è arrivato il saluto a tutti i pellegrini presenti nella Capitale e in Piazza San Pietro con un riferimento particolare " ai fedeli della Diocesi di Parma, che sono venuti in Pellegrinaggio diocesano, guidati dal loro Vescovo ".

L'appello per la pace

Il contenuto dell'Angelus odierno prevede anche un pensiero per le popolazioni in conflitto con un appello per la pace nel mondo. " Invito tutti a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan ", scrive Bergoglio".

Come già accaduto nella giornata di ieri, anche oggi sono arrivate altre nomine: dopo la nuova Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, suor Raffaella

Petrini, Papa Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Achonry (Irlanda) monsignor Kevin Doran, vescovo di Elphin e amministratore Apostolico di Achonry, unendo in persona Episcopi le Diocesi di Achonry e di Elphin.