Leone XIV, le differenze con Francesco e quel "tributo" al predecessore

Niente babbucce rosse per Leone XIV: nonostante abbia scelto di indossare i paramenti tradizionali del pontificato per il suo primo affaccio sul mondo come Pontefice, Robert Francis Prevost non ha indossato le calzature che per secoli sono state ai piedi dei Papi, scelte anche da Benedetto XVI. Per la missa pro ecclesia ha indossato un paio di normalissime scarpe nere ma, soprattutto, ha indossato dei paramenti che potrebbero dire molto sulla sua idea di pontificato, più che sulla sua personalità. Si è presentato la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI e usata successivamente anche da Papa Francesco ma, soprattutto, con la casula realizzata appositamente per Papa Francesco in occasione della Perdonanza Celestiniana del 2022.

Mentre il Papa argentino scelte di effettuare la prima messa da Pontefice indossando una casula avorio con ricami tono su tono, Leone XIV ha deciso di indossare una casula bianca con ricami in filo dorato che Papa Francesco non indossò mai, preferendo utilizzare solo il piviale. La casula indossata da Leone XIV riporta la croce stilizzata della facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Era agosto 2022 e con quei paramenti Francesco aprì la Porta Santa. Sono stati realizzati proprio in Abruzzo, da un atelier specializzato in paramenti sacri, l’Atelier LAVS di Filippo Sorcinelli. Le bordure sono in seta jaquard con ripresa del disegno trecentesco. Gli ornati sono applicati sui corpi in enver satin, dalla caratteristica tinta candida, e risulta lucido da un lato ed opaco dall’altro.

Questi paramenti vennero offerti in dono al Pontefice nel 2022 dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, per anni guida della Diocesi dell’Aquila. Fu un omaggio al Pontefice in memoria del terribile terremoto del 2009, che ha lasciato segni enormi nella Basilica celestiniana. Il messaggio che Leone XIV ha voluto rivolgere ai fedeli con questa scelta potrebbe essere di continuità con Francesco, non necessariamente con lo stesso spirito di pontificato, ma anche un omaggio.

I cardinali che hanno partecipato alla missa pro ecclesia hanno indossato paramenti candidi con profilature d'oro, così come il Papa, pur con le dovute differenze in base all'ordine e alla provenienza. Il colore predominante all'interno della Cappella Sistina è stato il bianco, che ha regalato un colpo d'occhio notevole nelle immagini televisive.