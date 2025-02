"Lieve miglioramento". Ottimismo per la salute di Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono senz'altro più rassicuranti le condizioni di salute di Papa Franesco dopo il bollettino pomeridiano-serale che ha reso noto il Vaticano. " Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori ". Proseguono le cure, dunque, per il Santo Padre che è monitorato 24 ore su 24 dai medici del Policlino Gemelli che gli hanno prescritto il riposo assoluto e il totale divieto di prendere colpi d'aria.

La visita di Meloni

La giornata di oggi è stata tutto sommato positiva, come fa sapere una nota della sala stampa vaticana. "Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia ". Nel pomeriggio c'è stata la visita della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, " con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti ", aggiunge la nota.

Per nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del pontefice, come accaduto in questi giorni, bisognerà aspettare la mattinata di giovedì per capire come avrà trascorso la notte e se ci saranno altre rilevanti novità. In ogni caso sembra ormai molto probabile che Bergoglio passerà l'intera settimana al Gemelli: non si può parlare, adesso, di dimissioni visto il quadro clinico definito "complesso" ma si procederà a piccoli passi giorno dopo giorno. Il Papa, 88 anni, non può di certo permettersi ricadute prima di tornare alle sue attività quotidiane.

"Notizie rassicuranti"

" Le informazioni che arrivano dal Vaticano sulla salute di Papa Francesco sono più che rassicuranti ed evidenziano un decorso ad oggi positivo alla luce delle comunicazioni precedenti, soprattutto riguardo la presenza di polmonite bilaterale, condizione particolarmente impegnativa ": lo ha dichiarato all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco commentando l'ultimo aggiornamento del Vaticano sulla salute di Papa Francesco. " L'importante adesso è che gli antibiotici facciano il loro mestiere, quindi possano essere al meglio mirati. Il Pontefice necessiterà sicuramente di un periodo, direi di qualche settimana, di ricovero, ma se le cose procedono così possono essere un segno molto positivo ", conclude Pregliasco.

Gli auguri di Herzog

Il presidente israeliano Isaac Herzog, parlando alla comunità ebraica dalla sinagoga di Roma, ha colto " l'occasione per augurare a Sua Santità Papa Francesco una pronta e completa guarigione ", ricordando "in questo luogo sacro, le sue importanti parole di condanna dell'antisemitismo ". A causa delle condizioni di salute e del ricovero del pontefice, l'incontro che sarebbe dovuto avvenire giovedì 20 febbraio è stato annullato.

Non potevano mancare gli auguri di pronta guarigione anche dalla città natale di Papa Francesco, Buenos Aires, con l'arcivescovo José Ignacio García Cuerva che ha invitato tutti i fedeli a pregare per una veloce guarigione

"In questo modo esprimiamo il nostro amore per Papa Francesco e chiediamo a Dio di dargli forza per la sua salute e di sostenerlo nell'esercizio che gli ha affidato

", ha scritto nei giorni scorsi in una lettera.