Perché il nuovo Papa non ha parlato nella sua lingua

Sono stati una dozzina gli applausi tributati dai fedeli radunati in Piazza San Pietro al primo discorso di Papa Leone XIV. Il primo tripudio dopo le primissime, poche parole - "La pace sia con voi" - mentre gli altri sono scattati - tra gli altri - per l'appello all'unione, per il ricordo di Bergoglio e al saluto della Chiesa di Roma. Ma ci sono due dettagli che non sono sfuggiti a nessuno: l'americano ha infatti deciso di non parlare nella sua lingua e di diventare il primo pontefice a leggere un discorso scritto.

Andiamo per gradi. Nel corso del suo discorso al Popolo di Dio, Robert Francis Prevost ha parlato in italiano e in spagnolo, ma non in inglese. Una scelta particolare, per chi come lui è nato negli Stati Uniti. Per quanto concerne la decisione di parlare in spagnolo, è legata all'omaggio alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio: "Se mi permettete voglio rivolgere un saluto a tutti e in modo particolare alla mia amata diocesi di Ciclaio in Peru, dove un popolo fedele ha accompagnato il suo vescovo e ha condiviso la sua fede e ha dato tanto per continuare a essere chiesa fedele a Gesù Cristo".

Inoltre, come evidenziato in precedenza, Prevost è sia il primo Santo Padre

nordamericano, sia il primo pontefice ad aver. Prima di lui, infatti, i pontefici erano soliti tenere il primo discorso dalla Loggia del palazzo apostolico semplicemente a braccio.