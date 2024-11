Il Papa ai giovani: "I social? Illusioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Non accontentatevi di essere 'stelle per un giorno', sui social o in qualsiasi altro contesto. Ricordo una volta una bella giovane che voleva farsi vedere, nella mia terra, e per andare ad una festa si è truccata totalmente. Io pensai, dopo il trucco cosa resta? Non truccatevi l'anima, non truccatevi il cuore, siate come siete: sinceri, trasparenti». Così Papa Francesco nel corso dell'omelia della messa nella Basilica di San Pietro, in occasione della ricorrenza diocesana della XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù, si è rivolto ai giovani spiegando poi che «non sono i consensi a salvare il mondo, né a rendere felici, ma la gratuità dell'amore». «Non lasciatevi contagiare dalla smania - oggi tanto diffusa - di essere visti, approvati e lodati - ha sottolineato il Papa - Chi si lascia prendere da queste fissazioni, finisce col vivere nell'affanno. Si riduce a sgomitare, competere, fingere, scendere a compromessi, svendere i propri ideali pur di avere un po' di approvazione e di visibilità. La vostra dignità non è in vendita, state attenti.

Dio vi ama così come siete: davanti a Lui i vostri sogni puri valgono più del successo e della fama e la sincerità delle vostre intenzioni vale più dei consensi. Non lasciatevi ingannare da chi, allettandovi con promesse futili, in realtà vuole solo strumentalizzarvi, condizionarvi e usarvi per i propri interessi. Siate liberi in armonia con la vostra dignità».