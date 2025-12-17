Il Papa difende il presepe: "Non si rimuova dal Natale"

Anche il Papa difende il presepe, simbolo stesso del Natale, nelle case di tutti i cristiani. E lo fa con un appello all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro.

"Tra non molti giorni sarà Natale e immagino che nelle vostre case si stia ultimando o è già ultimato l’allestimento del presepe, suggestiva rappresentazione del Mistero della Natività di Cristo", ha detto Leone XIV con parole aggiunte a braccio, papa Leone nei saluti ai pellegrini di lingua italiana,

"Auspico che un elemento così importante, non solo della nostra fede, ma anche della cultura e dell’arte cristiana, continui a far parte del Natale per ricordare Gesù che, facendosi uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi".