Papa Francesco, il cordoglio della politica. La Russa: "La sua è un'eredità preziosa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina, alle 7.35, Papa Francesco è morto. Il Santo Padre si è spento nella residenza di Santa Marta dopo aver partecipato alla benedizione Urbi et Orbi di Pasqua in piazza San Pietro. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del Pontefice. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato che la scomparsa di Papa Francesco " suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa ".

" Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, misericordia, fratellanza: è stato un grande pontefice. Un amico dell'Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù ", ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani. " Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre ", è il messaggio del vicepremier, Matteo Salvini.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella sua nota ha sottolineato che " ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore puro per i meno fortunati. I miei pensieri sono con tutti coloro che soffrono questa profonda perdita. Possano trovare conforto nell'idea che l'eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole ". " L'Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il 'Papa del popolo' sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Che riposi in pace ", ha dichiarato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

Il futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha dichiarato che Papa Francesco " sarà ricordato per il suo instancabile impegno a favore dei più deboli della società, per la giustizia e la riconciliazione.

L'umiltà e la fede nella misericordia di Dio lo hanno guidato in questo. In questo modo, il primo latinoamericano a sedere sulla Santa Sede ha toccato le persone di tutto il mondo, oltre i confini confessionali".

Articolo in aggiornamento