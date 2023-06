Il Papa visita i bambini di oncologia prima delle dimissioni (e intanto caccia Gänswein)

Come sta il Papa? Erano in molti a chiederselo dopo che Francesco aveva dovuto rinunciare all'Angelus in pubblico dall'appartamento del Policlinico Gemelli in cui è ricoverato a seguito dell'operazione all'addome di mercoledì 7 giugno. Il Pontefice si è mostrato in pubblico oggi, recandosi al reparto pediatrico di oncologia per un saluto ai pazienti più piccoli.

La visita e le dimissioni

Questa mattina Francesco è tornato a farsi vedere, raggiungendo il reparto pediatrico di oncologia del Gemelli che si trova al decimo piano e che segue circa trecento bambini. Dalle immagini scattate durante la visita si vede il Papa in carrozzina mentre riceve in dono dei disegni realizzati dai pazienti. A loro il Pontefice ha regalato un rosario e un libro. Non è una novità per Bergoglio: già nel corso dei suoi due precedenti ricoveri al Gemelli nel luglio del 2021 e a marzo scorso si era recato in questo reparto. Nella mattinata dell'illustre paziente c'è stato anche tempo per un saluto ai dirigenti del Policlinico che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano 3. La Sala Stampa della Santa Sede ha inoltre informato che Bergoglio ha ricevuto l’equipe operatoria che si è occupata dell'intervento per ringraziarli. Un saluto di congendo perché la comunicazione vaticana ha informato che il Papa sarà dimesso nella mattinata di domani. Torna a Santa Marta, quindi, dopo nove giorni.

L'operazione

Il Papa si trova in ospedale da mercoledì 7 quando, al termine dell'udienza generale, è stato operato all'addome dal chirurgo Sergio Alfieri a causa di un laparocele incarcerato a ridosso di una cicatrice risalente ad una precedente operazione in Argentina che da tempo lo faceva soffrire. Dai bollettini medici dei giorni seguenti si è appreso che l'intervento era andato bene e che Francesco aveva già ripreso la sua attività, leggendo i giornali e ricevendo l'eucarestia nella cappella dell'appartamento privato che lo ospita. Poi domenica la scelta di recitare la preghiera dell'Angelus in privato, per garantire un pieno recupero post-operatorio. Il dottor Alfieri ha ricordato che Bergoglio, nonostante l'energia, è pur sempre un paziente di 86 anni che ha subìto un'operazione all'addome con anestesia generale.

E intanto Gänswein lascia Roma

Mentre il Papa è ricoverato, non si ferma l'attività della Santa Sede e dunque la diffusione dei bollettini con nomine e rinunce, oltre ai messaggi papali per eventi. Oggi, ad esempio, è arrivata l'ufficialità di una voce iniziata a circolare da alcune settimane e che anche IlGiornale.it aveva anticipato: Francesco ha disposto che il futuro di monsignor Georg Gänswein, storico segretario di Benedetto XVI, sia lontano dal Vaticano. Non solo: per ora la sua decisione è che l'arcivescovo tedesco rimanga senza la guida di una diocesi o di un dicastero. Monsignor Georg smette quindi di essere prefetto della Casa Pontificia, incarico che gli era stato assegnato da Ratzinger e che dal 2020 ricopriva solo formalmente. Dopo le polemiche per i contenuti del suo libro in cui raccontava il rapporto difficile con Bergoglio, il suo futuro sarà momentaneamente nella diocesi originaria, quella di Friburgo,a partire dal 1 luglio. Questa è stata la decisione del Papa maturata a fine febbraio ed ufficializzato oggi ai media. Francesco uscirà domani dall'ospedale Gemelli: ci sarà un saluto di congedo tra i due prima della partenza per Friburgo di Gänswein?