Profanata (ancora una volta) la Basilica di San Pietro

La Basilica San Pietro è sempre più nel mirino. Sabato pomeriggio, infatti, nel cuore della cristianità si è verificato l'ennesimo episodio di profanazione. A farne le spese è stato l'altare della Cappella del Santissimo Sacramento. Un uomo è salito sull'altare ed è riuscito a scaraventare a terra i candelieri e addirittura la croce. Tutto è avvenuto di fronte allo sguardo attonito dei fedeli raccolti in preghiera.

La profanazione

L'episodio di sabato pomeriggio, riferito a Il Giornale da un testimone, conferma un trend preoccupante ed è un triste remake di quanto accaduto circa un anno fa, il 7 febbraio 2025, all'altare della Confessione quando un cittadino romeno aveva buttato a terra i candelieri e rimoso la tovaglia. Sempre sullo stesso altare, inoltre, il 12 ottobre c'era stata la grave profanazione da parte di un uomo che si era denudato ed aveva urinato davanti a tutti. Anche il 1 giugno 2023 un uomo nudo era salito sull'altare per gridare un messaggio pro-Ucraina. Per l'episodio di sabato abbiamo provato più volte durante tutta la mattinata ad avere ulteriori dettagli dalla comunicazione della Basilica, per ora senza successo.

L'atto di riparazione

All'oltraggio, come si fa in questi casi, è seguito un rito riparatorio celebrato questa volta nell'immediatezza. Il diritto canonico infatti prevede che in caso di azioni ingiuriose di questo tipo, non essendo più lecito celebrare il culto, si proceda con un rito penitenziale. Era successo, ad esempio, nell'agosto del 1999 quando un pensionato di Bari si suicidò con un colpo di pistola nella navata destra di San Pietro e il giorno successivo venne celebrato il rito di riparazione in paramenti viola, colore della penitenza.

Non era nemmeno la prima volta e anche negli anni lontani il rito si svolgeva con l'uso di acqua, vino, sale, l'issopo e la recitazione di salmi.

La cappella

L'altare della Cappella del Santissimo Sacramento è uno dei luoghi della Basilica in cui ci si raccoglie di più in preghiera per l'adorazione.