Come rendere omaggio a Papa Francesco: tutto quello da sapere

I funerali Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Questa mattina i cardinali che sono riusciti a raggiungere Roma si sono riuniti nell'Aula del Sinodo, in Vaticano per la prima Congregazione generale. Nel corso della riunione si sono decise alcune tappe organizzative in vista delle esequie del Pontefice

Le tappe fino ad arrivare ai funerale del Papa

Ieri sera è avvenuta la traslazione della salma di Bergoglio nella Cappella di Casa Santa Marta per il rito della constatazione della morte e la deposizione nella bara. Domani, mercoledì 23 aprile alle ore 9, la bara di Papa Francesco sarà portata alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Dopo il momento di preghiera, presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo della Santa Romana Chiesa, ha inizio la traslazione. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale.

Presso l’altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Pontefice. L'omaggio alla salma durerà tre giorni, come da tradizione. Quindi i funerali si svolgeranno sabato 26 aprile. A celebrare le esequie sarà il cardinale decano, Giovanni Battista Re, che Papa Francesco aveva confermato nel suo ruolo all'inizio di gennaio.

Gli orari

La Basilica di S. Pietro resterà aperta ai fedeli che volessero visitare la salma domani, mercoledì 23 aprile, dalle ore 11 a mezzanotte, giovedì 24 aprile dalle 7 alle mezzanotte, venerdì 25 aprile dalle 7 alle 19. Questi gli orari ufficiali comunicati dalla sala stampa vaticana.

I funerali

Al momento si conosce solo la data che è quella di sabato 26 aprile alle ore 10 ma non sono stati dati ulteriori dettagli sullo svolgimento della cerimonia.

A stabilirlo dovrebbero essere in queste ore i Maestri cerimonieri, anche su indicazione della prima Congregazione dei cardinali. Da tempo e in più occasioni, Papa Francesco aveva annunciato che per il suo funerale voleva una cerimonia più snella di quelle che si sono viste con i Papi nel passato.