Un'altra notte tranquilla per Francesco: come sta il Papa

Papa Francesco, nel suo ricovero all'ospedale Gemelli di Roma, ha trascorso un'altra notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana. Oggi il Pontefice ha iniziato il suo 22esimo giorno di ricovero. Da alcuni giorni le condizioni del Santo Padre sono stazionarie, la prognosi resta riservata alla luce del quadro clinico complicato, ma l'umore al decimo piano dell'ospedale è buono. Per questo motivo è stato comunicato che questa sera non verrà rilasciato alcun bollettino medico di aggiornamento sulle sue condizioni. Il Santo Padre continua a essere sottoposto a ossigeno ad alti flussi durante il giorno e utilizza la ventilazione meccanica non invasiva durante la notte.

Ieri il Pontefice ha fatto una sorpresa alle migliaia di persone che ogni giorno pregano per lui con un rosario in Piazza San Pietro e ha registrato un audio in cui ringrazia i fedeli che si preoccupano per la sua salite e li affida a Dio e alla Vergine. È la prima volta che Papa Francesco fa sentire la sua voce da quando è ricoverato al Gemelli di Roma e il messaggio è stato accolto da grandi applausi e commozione dai presenti, sia fedeli che cardinali e chierici che tutti i giorni si radunano per un raccoglimento in preghiera.

Nel bollettino diramato ieri dalla Santa Sede si sottolinea che il Papa " non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria ". I parametri " emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. I medici mantengono ancora la prognosi riservata ".

Il Pontefice ha comunque trascorso la sua giornata in poltrona, si alimenta regolarmente, ieri si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia.