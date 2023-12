Papa Francesco ha scelto la tomba. Ecco dove sarà

Nel corso dell'intervista rilasciata alla giornalista Valentina Alzraki dell'emittente messicana N+, Papa Francesco ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Popoli Romani. Un'icona a lui tanto cara, visitata oltre cento volte da quando è pontefice. Secondo quanto appreso dall'Ansa, si tratterebbe della nicchia all'entrata, sulla sinistra, della Cappella Paolina dove è l'icona della Salus. È possibile accedervi anche da un ingresso che affaccia sulla navata principale, momentaneamente chiuso. Come evidenziato da Santa Maria Maggiore, il luogo della possibile sepoltura era stato già prenotato in passato da un cardinale - ancora in vita - ma di fronte alla richiesta del Pontefice tutto viene rivisto.

È dunque già pronto il posto in cui Papa Francesco ha deciso di passare l’eternità. Bergoglio ha evidenziato di aver predisposto tutto, a partire dallo snellimento dei rituali dei funerali papali. Una scelta certamente inconsueta, considerando che tutti gli ultimi pontefici sono tumulati nella basilica vaticana, ma che sorprende fino a un certo punto, considerando il già citato legame con la Vergine Salus Populi Romani, dove fa tappa prima e dopo ogni viaggio apostolico.

La Basilica di Santa Maria Maggiore si trova in piazza dell’Esquilino a Roma e venne edificata durante il pontificato di Libero e poi ricostruita da papa Sisto III. Fu quest’ultimo pontefice a dedicarla al culto della Madonna. Un luogo che accoglie già vari pontefici, a partire da Niccolò IV (1227-1292), primo Papa appartenente all’Ordine francescano. Poi 'il Papa inquisitore’ Pio V (1504-1572), il francescano Sisto V (1521- 1590), Paolo V (1552-1621), Clemente VIII (1536 - 1605) e Clemente IX (1600-1669). La Basilica di Santa Maria Maggiore ospita anche Gian Lorenzo Bernini, punto di riferimento dell’età barocca. L’ultima sepoltura importante è stata autorizzata proprio da Bergoglio e risale al 2017: parliamo dell’ex cardinale di Boston Bernard Law, nella bufera per aver insabbiato lo scandalo degli abusi sui minori che ha devastato la Chiesa americana negli ultimi decenni.

Dal 1914 tutti i Papi sono stati sepolti nelle Grotte Vaticane, ma in precedenza erano stati scelti altri luoghi. Leone XIII (1878-1903) venne sepolto nella Basilica di San Giovanni in laterano, mentre il suo predecessore Pio IX (1846-1878) nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Come lui altri quattro pontefici: Zosimo (417-418) , san Sisto III (432-440), sant’Ilario (461-468) e Damaso II (1047-1048). Nella Basilica di San Paolo fuori le Mura sono sepolti ù due Papi: San Felice III (483-492) e Giovanni XIII (965-972). E ancora, Clemente XIV (1769-1774) venne sepolto nella Basilica dei Santi XII Apostoli, mentre Benedetto XIII (1724-1730) nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva.