Vis Factor, il conclave visto dai social network

Secondo un’analisi condotta da Vis Factor, società italiana specializzata in consulenza strategica per istituzioni e imprese, il 64% degli italiani attivi sui social network esprime un sentiment positivo verso l’apertura del Conclave. I dati emergono da una rilevazione effettuata con Human, la piattaforma proprietaria di web e social listening basata su un algoritmo semantico sviluppato interamente in lingua italiana.

Le emozioni espresse

Le principali emozioni espresse sono: speranza 29%, curiosità 19%, ansia 19%, fiducia 16%.

I temi più associati alle discussioni sul Conclave vedono al primo posto l'con il 22% e un sentiment prevalentemente negativo, al secondo posto ildicon il 21% e un sentiment prevalentemente negativo, a seguire ladell'occidente con il 19% e l'nel Conclave con il 17%, entrambi con orientamento negativo e, infine, lesulla figura di Papa Francesco con il 12% e un sentiment

I cardinali papabili

Sul versante dei cardinali papabili, il più menzionato nelle discussioni è Pietro Parolin (34,1%), seguito da Luis Antonio Tagle (23,8%) e Matteo Maria Zuppi (13,8).