Venezia, nasce il premio "Croce Rossa" per il cinema

In occasione dell'82esima Mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia che inizia oggi, la Croce Rossa Italiana sarà presente in laguna con due importanti momenti di impegno e solidarietà. Domani si terrà una Charity Gala Dinner, con il supporto di Mastercard e UniCredit, presso la Scuola grande della Misericordia di Venezia. L'evento, condotto dalla giornalista Tv Eleonora Daniele, sarà l'occasione per lanciare la raccolta fondi finalizzata a finanziare il progetto "Sport, Salute e Inclusione - Italia" attraverso il quale la Croce Rossa Italiana sostiene due azioni sul territorio. La prima, "Dona un anno di sport", allo scopo di dare a minori provenienti da famiglie vulnerabili e socialmente fragili l'opportunità di beneficiare di un anno di sport a titolo completamente gratuito; la seconda, "Campi Estivi Giovani CRI", con la quale si intendono organizzazione campi estivi per giovani dai 8 ai 17 anni, gratuiti e accessibili, residenziali e non, attraverso i quali promuovere l'inclusione sociale, la socializzazione, la crescita personale e gli stili di vita sani. All'evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e celebrità vicine alla CRI. La serata inizierà alle ore 20 con un cocktail di benvenuto a cui seguirà una cena curata dalla Fondazione Gualtiero Marchesi. In cucina lo chef Daniel Canzian. Alle 22 si svolgerà uno spettacolo, tributo musicale alla Settima arte. Tante le celebrità che parteciperanno al Charity Gala Dinner, tra cui Federica Lucisano (produttrice), Giulia Calenda (sceneggiatrice), Vittoria Puccini (attrice), Marco Bonadei (attore e regista), Stefano Maniscalco (conduttore radiofonico e legend del karate), Stefano Pantano (legend della scherma).

Il coinvolgimento di Mastercard, main sponsor della Biennale Cinema 2025, conferma ancora una volta l'impegno nel supportare concretamente progetti con valori sociali e inclusivi, sottolineando l'importanza di collegare passione e solidarietà. Il sostegno di UniCredit conferma l'impegno concreto della banca nel supportare le comunità in cui opera, con particolare attenzione rivolta al futuro delle giovani generazioni, affiancando progetti come quello della Croce Rossa Italiana che promuove lo sport come strumento di benessere e inclusione. Il 5 settembre, sempre nella cornice della Mostra di Venezia, verrà consegnato il Premio collaterale "Croce Rossa Italiana", che sarà assegnato al film che saprà affrontare con maggiore efficacia tematiche umanitarie di rilevanza sociale, stimolando empatia e consapevolezza e interpretando i sette princìpi del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il premio nasce dalla volontà dell'associazione di promuovere una cultura della non violenza e della pace, in piena coerenza con il principio di umanità che è fondamento dell'azione umanitaria del movimento in tutto il mondo.

A valutare le opere in concorso sarà una giuria composta da professionisti del settore cinematografico: Paolo Genovese (regista), Giulia Calenda (sceneggiatrice), Federica Lucisano (produttrice), Vittoria Puccini (attrice) e Fabrizio Lucci (direttore della fotografia). La consegna ufficiale in una cerimonia presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia. RS