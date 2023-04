10 città italiane da visitare con bambini

Quali sono le città italiane da visitare con i bambini? Per chi si sposta accompagnato da uno o più bimbi al seguito, la scelta della destinazione deve necessariamente prendere in considerazione le attività e le attrazioni che possono catturare l’attenzione dei più piccoli, in modo da rendere il viaggio piacevole per tutta la famiglia.

L’Italia offre una vasta scelta di mete da scoprire con i bambini, dalle città d’arte alle località costiere molto gettonate durante la stagione calda. Ecco le 10 destinazioni che offrono l’opportunità di organizzare un itinerario piacevole e divertente, percorrendo la penisola da Nord a Sud.

Torino

La capitale sabauda merita una visita a qualsiasi età, tuttavia per chi si sposta con i bambini l’attrattiva principale è certamente rappresentata dal Museo Egizio. È il più antico museo dedicato interamente alla cultura egizia a livello mondiale e contiene un percorso che racconta oltre 4mila anni di storia.

Caratterizzato da una esposizione permanente e da mostre periodiche che approfondiscono tematiche sempre diverse, il Museo Egizio è perfetto da visitare con i bambini che frequentano la scuola primaria e che, proprio in ambito scolastico, entrano in contatto per la prima volta con questo affascinante periodo storico.

Milano

Lunghe passeggiate, punti di vista suggestivi, panorami urbani sorprendenti e tante attività dedicate proprio ai minori: Milano offre questo e altro, basti pensare alla presenza del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, al Civico Planetario Ulrico Hoepli, al maestoso Duomo e al Museo di Storia naturale.

Genova

Anche Genova merita una visita approfondita con i bambini, soprattutto per esplorare la zona del porto che rappresenta un vero e proprio concentrato di attrazioni. Oltre all’Acquario, infatti, è possibile visitare la suggestiva Biosfera e l'ascensore panoramico Bigo. Da esplorare nelle immediate vicinanze, inoltre, ci sono anche Galata Museo del Mare e il Sottomarino Nazario Sauro.

Trento

Tra le città del Nord Italia a misura di bambino figura anche Trento, grazie al suo centro storico facilmente percorribile a piedi, alla presenza del Castello del Buonconsiglio e soprattutto al MuSe, il Museo delle Scienze che permette anche ai più piccoli di scoprire la natura in modo creativo e innovativo. All’interno del museo è presente, ad esempio, uno spazio sensoriale dedicato ai bambini da zero a cinque anni.

Verona

Oltre al centro storico da percorrere a piedi ammirando l’Arena, le piazze cittadine e la celebre casa di Giulietta, Verona offre l’opportunità di raggiungere facilmente alcuni parchi a tema situati nei dintorni: da Gardaland a Movieland, dal parco acquatico Canevaworld fino al Parco Natura Viva che permette di organizzare un vero e proprio safari a bordo della propria auto.

Rimini

Rimini non è solo una delle località balneari più visitate d’Italia. A pochi passi dalla città è possibile visitare il parco a tema dedicato all’Italia in miniatura, una fedele ricostruzione di oltre 300 monumenti italiani da osservare da vicino alla scoperta del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Firenze

Per chi visita Firenze con i bimbi gli itinerari da percorrere non mancano, soprattutto grazie alla presenza del suggestivo Giardino di Boboli, del Parco delle Cascine e del Parco Mediceo di Pratolino, noto come Parco del Gigante. Per i più grandicelli, inoltre, una visita al Museo degli Uffizi e alle Gallerie dell’Accademia è certamente da prendere in considerazione.

Roma

Percorrere le vie e le piazze della Capitale con i bimbi è sempre un’esperienza interessante, alla scoperta dei simboli nascosti tra le fontane, le sculture e le architetture. Da non perdere, ad esempio, è la visita alla Bocca della Verità a Santa Maria in Cosmedin, una vera e propria “prova di coraggio” che stimola la fantasia. A misura di bambino sono anche il Bioparco e il Museo Explora, dedicato ai giochi e ai percorsi interattivi in tema scienza, ambiente e nuove tecnologie.

Napoli

Il fascino di Napoli è in grado di catturare l’attenzione a tutte le età. La vista del Vesuvio che domina l’intero golfo, ad esempio, si rivela sempre molto emozionante, ma per i piccoli può essere molto interessante anche esplorare il quartiere di San Gregorio Armeno alla scoperta dei presepi realizzati dai Maestri artigiani partenopei.

Brindisi

Arrivando fino in Puglia, in provincia di Brindisi e non distante da Alberobello, è possibile organizzare una visita allo Zoosafari di Fasano che vanta il primato di secondo parco faunistico più grande d'Europa. Un’oasi naturale che accoglie animali di tutte le specie in piena libertà, permettendo ai visitatori di conoscerne l’habitat e la conservazione.