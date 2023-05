5 posti da visitare in Molise con bambini

Il Molise è una delle regioni meno estese d’Italia. Tuttavia non bisogna farsi ingannare dai metri quadrati, ma comprendere che questa terra è ricchissima di luoghi da visitare, e alcuni di questi sono particolarmente adatti ai bambini. Perché sono suggestivi, pregni di storie e leggende, oppure semplicemente divertenti e in linea con gli interessi dei più piccoli. Qui di seguito alcuni consigli sulle mete da prendere in considerazione per un breve viaggio in compagnia di figli e nipotini.

I castelli da vedere

Nelle fiabe per bambini, i castelli sono i luoghi in cui hanno vissuto principi e principesse, e magari venivano sorvolati da draghi buoni o malvagi. Nella realtà i castelli hanno avuto diverse funzioni (difensive, residenziali, di affermazione di potere) e il Molise è davvero costellato di queste costruzioni. Dal castello di Capua a Gambatesa a quello di Roccamandolfi, dal castello d’Evoli di Castropignano al Mondorte di Campobasso, oltre ai beni culturali si possono conoscere anche alcune leggende. Come quella di Fata, giovane popolana che si oppose allo ius primae noctis gettandosi in un burrone nei pressi proprio della rocca d’Evoli.

La fonderia Marinelli

La campane sono divertenti e raccontano storie lontane. Ma quelle che raccontano le storie più interessanti sono sicuramente quelle realizzate dalla Pontificia fonderia Marinelli ad Agnone, che è tra le più antiche d’Europa. La fonderia, dove dal Medioevo si producono le campane sacre più interessanti, ospita, tra le altre cose, un museo della campana, in cui ammirare le campane realizzate in loco fin dai tempi più antichi.

Le rovine di Saepinum

Si tratta di un’area archeologica in provincia di Campobasso. È molto interessante perché conserva una struttura architettonica che si è modificata nei secoli, ma qui si può scoprire passo dopo passo una parte della storia d’Italia: dai sanniti che qui vissero dal II secolo a.C. ai Romani che edificarono una città con tanto di foro e anfiteatro, fino agli abitanti medievali che ebbero a che fare con diverse popolazioni e il territorio fu oggetto di conquista. Il sito con le rovine di Saepinum - che in realtà sono molto ben conservate - è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 8.15 alle 19.15.

Termoli

Il centro storico di Termoli è un delizioso borgo medievale a picco sul mare. Per questo qui si possono trovare delle mura difensive tipiche per l’epoca, ma anche un castello con torri merlate. Il centro è ben più antico del Medioevo, ma le testimonianze che seguono la caduta dell’Impero Romano d’Occidente sono perfettamente conservate e interessanti da vedere in compagnia di tutta la famiglia. Naturalmente si possono ammirare anche chiese e palazzi gentilizi, che si stagliano contro l’orizzonte in un colpo d’occhio assolutamente unico.

Parco di Pinocchio

A Pescopennataro, in provincia di Isernia, si trova un delizioso parco ispirato alle avventure del burattino di legno che voleva diventare un bambino vero raccontato in un romanzo da Carlo Collodi. Qui, in un’area naturale di sentieri costellati da arbusti secolari, si possono ammirare diverse sculture e istallazioni dedicate a Pinocchio, comprensive di una grande balena, nella cui bocca si può perfino entrare. In altre parole il Parco di Pinocchio conserva tutta la magia dell'infanzia.