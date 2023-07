Basilicata Coast to Coast: alla scoperta dei luoghi del film

Basilicata Coast to Coast è un film del 2010 di e con Rocco Papaleo, basato sull'omonima piece teatrale che ha riscosso un successo decennale nelle messe in scena che hanno avuto luogo durante gli anni nei più disparati teatri d’Italia. Una pellicola divertente e piena di musica - data anche la formazione blues dello stesso Papaleo e la presenza del bassista/contrabbassista e cantautore Max Gazzè - realizzata da un artista lucano, nato e cresciuto a Lauria.

Il film è quindi un atto d’amore per la bellezza di questa regione, che viene raccontata con uno spiccato senso dell’umorismo, ma esplora - letteralmente a piedi nella finzione scenica, con l’accompagnamento di un carretto trainato da un cavallo bianco - anche e soprattutto diversi luoghi interessanti, tra cui Tramutola (“ dove ci sono le più belle ragazze della regione ”), Aliano (in cui gli attori brindano a Carlo Levi, che visse a lungo qui dopo essere mandato al confino, e Gian Maria Volontè, protagonista del film tratto dal romanzo Cristo si è fermato a Eboli), Trecchina, Guardia Perticara, Grumento Nova, Colobraro e diverse altre località. E si può assistere perfino a peculiari tradizioni, come quella di una processione in campagna con la statua del santo.

Maratea

Il film Basilicata Coast to Coast parla quindi del viaggio picaresco attraverso la nuova Lucania da una costa all’altra, ovvero dal Tirreno allo Ionio. Quindi l’itinerario inizia a Maratea, dove sono state individuate come location diverse strade e piazze, suggestivi palazzi, oltre che naturalmente la celeberrima statua del Redentore che si staglia contro il cielo in un’inquadratura. Un luogo incantevole da visitare più volte nella vita e ogni volta scoprire con occhi diversi.

Lauria

Durante il viaggio i protagonisti del film fanno tappa a Lauria, città natale di Papaleo come detto, dove si fermano per una scena divertente in cui i protagonisti maschili fanno una doccia. La location specifica è quella dell’ex stazione ferroviaria del paese: la fermata Lauria della linea Lagonegro-Spezzano Albanese delle Ferrovie Calabro Lucane con le sue littorine (tipiche vetture ferroviarie del Mezzogiorno) fu in vigore per 50 anni, dal 1929, anno della sua inaugurazione, al 1979. La tratta venne infatti soppressa in seguito ad alcuni problemi, tra cui il cedimento strutturali dei viadotti a Lagonegro.

Craco

I personaggi di Basilicata Coast to Coast narrano nel corso del film diverse vicende. A Craco, dove il gruppo si ferma per riposare, Papaleo racconta della frana - legata ai lavori per la fognatura - che per prima ha contribuito allo spopolamento - poi aggravato da un terremoto - di quella che oggi è visitatissima come città fantasma. Le sue parole sono decisamente poetiche, dice che Craco “ non ha retto alla modernità. A me piace pensare che l’ha rifiutata ”.

Scanzano Jonico

Scanzano Jonico, nella trama della pellicola, avrebbe dovuto essere il punto d’arrivo per i musicisti, al fine di partecipare a un festival: i protagonisti però sbagliano strada, ignorando che la spiaggia si trova ad alcuni chilometri dal centro di Scanzano - nel film viene detto 10-11, ma in realtà sono meno di 6 chilometri. Il gruppo si ritrova così in una piazza Gramsci quasi deserta, in cui si esibisce di fronte a un’unica spettatrice.