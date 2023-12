Capitale della cultura, un anno di successi: i visitatori dei musei cresciuti del 74%

La capitale (con Brescia) della Cultura 2023, dopo un anno di inaugurazioni, eventi e numeri record, non si ferma, ma continua a splendere e riempie gli alberghi, in media oltre il 70%, in alcuni casi occupati al 100%. Anche le istituzioni culturali hanno tratto benefici: nei musei delle due città le visite sono cresciute del 74% rispetto al 2019, registrando oltre 470mila ingressi. Il Museo delle Storie di Bergamo, considerando i suoi sei poli, è stato visitato da 114mila persone (erano 80mila nel 2019), l'Accademia Carrara ha superato le 71.500 presenze (35mila nel 2019), il museo Caffi ha avuto 43.463 visitatori (32mila nel 2019) e la GAMeC 46.964 (20.174 nel 2019). E questo solo nei primi sei mesi di capitale. A breve si tireranno le somme finali di questo splendido anno turistico.