Dove andare il ponte del 2 giugno. 5 mete in Italia

Il 2 giugno ricorrerà, come ogni anno, la Festa della Repubblica, che commemora il referendum con il quale gli italiani scelsero di non avere più la monarchia come sistema governativo, ma optarono per la democrazia. Nel 2023 questa giornata cade di venerdì, quindi significa che alcune persone potranno beneficiare di tre giorni consecutivi di pausa e quindi potranno fare un viaggio o una gita fuori porta: qui di seguito alcuni consigli sulle mete.

Ostuni e Valle d’Itria

La Puglia in primavera è meravigliosa: permette infatti di visitare alcune località marittime e anche di fare, se il meteo lo consente, il bagno al mare. Tuttavia questo non significa che offra solo questo: enogastronomia, cultura, paesaggi di campagna. Tutto questo si trova nella zona della Valle d’Itria, di cui fa parte Ostuni, città bianca bagnata dal mare. La Valle d’Itria è, turisticamente parlando, il fiore all’occhiello della Puglia: ospita infatti diverse strutture antiche rivisitate come ricettive, e quindi dotate di tutti i comfort. Per un lungo week end all’insegna del relax e dell’“esplorazione”.

Forte dei Marmi e Versilia

La Versilia rappresenta la località turistica e marittima per eccellenza della Toscana. Forte dei Marmi ne è il centro più noto: vi si possono gustare le specialità della cucina toscana ma anche passeggiare in riva al mare o sulle strade che portano alle splendide ville gentilizie della zona. È particolarmente indicata per un viaggio super romantico.

Conca dei Marini e Costiera amalfitana

La Costiera Amalfitana è una terra da visitare almeno una volta nella vita. Qui bellezze paesaggistiche e architettoniche si fondono con storia e tradizione. E si può godere di uno splendido mare, assaggiando le tipicità enogastronomiche magari in riva alla spiaggia o su qualche suggestiva balconata. Tra i centri della Costiera c’è Conca dei Marini, con le sue chiese ricche d’arte e la peculiare Grotta dello Smeraldo, luogo di fenomeni carsici che prende questo nome dai giochi di luce che fanno assumere all’acqua un colore verde carico.

Rocchetta Nervina

Per chi ama la tranquillità e la possibilità di rilassarsi visitando un posto nuovo e lontano dagli itinerari di massa, c’è Rocchetta Nervina, borgo in provincia di Imperia. Tra i luoghi notevoli da visitare ci sono alcune chiese, i ruderi di un castello e naturalmente il monte Abelio. Senza dimenticare di assaporare i tanti prodotti tipici della cucina ligure.

Bassano del Grappa

In provincia di Vicenza, Bassano del Grappa è una città di medie dimensioni ricca di cultura e di specialità enogastronomiche - come l’asparago bianco di Bassano, cardine della cucina locale. Il primo luogo da visitare, soprattutto per gli innamorati, è il Ponte Vecchio, dove naturalmente si può brindare con bicchierini di grappa. Sono presenti sul territorio cittadino diverse chiese, dalla fattura medievale ma anche romantica o neoclassica: una vera manna per gli studiosi o gli appassionati di architettura. Qui si trova anche un castello medievale, il castello degli Ezzelini, che fu edificato con funzione difensiva dagli abitanti del luogo.