La festa dei lettori de il Giornale ad Abano e Montegrotto Terme

Siamo lieti di annunciare la quindicesima edizione della tradizionale festa dei lettori de il Giornale, che quest’anno si presenta in una veste completamente rinnovata e ancora più esclusiva.

Dal 18 al 24 gennaio 2026, vi aspettiamo nella splendida cornice dell’Esplanade Tergesteo - Luxury Retreat, raffinato Hotel cinque stelle a Montegrotto Terme, per un’esperienza unica che coniuga informazione, cultura e relax: clicca qui per vedere l'hotel.

Saranno presenti:

Alessandro Sallusti, Vittorio Feltri, Francesco Maria Del Vigo e molte altre firme autorevoli de il Giornale, insieme a personalità di spicco del mondo politico e culturale.

Non mancheranno i nostri inviati di guerra, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin che porteranno testimonianze dirette dai principali scenari internazionali.

Prezzo speciale per i nostri lettori di 1.299 euro a persona per una settimana con trattamento di mezza pensione che include Cena e Prima colazione fino le 11:30. Le cene e la colazione saranno servite nel ristorante esclusivo Pepita che si trova all'interno dell'hotel Tergesteo 5 stelle: clicca qui per vedere il ristorante. L'utilizzo delle piscine con Spa Kit è incluso nella tariffa.

Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni potete contattare il numero 02 87282463 oppure scrivere una mail a festadeilettori@ext.ilgiornale.it

Se volete avere maggiori informazioni, compilate il seguente form e sarete ricontattati: clicca qui

Ristorante Pepita Hotel Tergesteo

Per una settimana, la nostra community si ritroverà per condividere momenti di confronto e approfondimento sui grandi temi dell’attualità, della politica, della storia e della cultura. Ogni sera saranno protagonisti dibattiti, interviste, conversazioni e incontri con alcuni dei più noti giornalisti e opinion leader del panorama nazionale.

Oltre ai momenti di confronto e riflessione, i partecipanti potranno godere dell’atmosfera rilassante delle terme, dei servizi esclusivi dell’hotel e di un programma pensato per offrire un perfetto equilibrio tra contenuto e benessere.

La festa dei lettori è più di un evento: è un’occasione per incontrarsi, dialogare, arricchirsi e vivere da vicino il mondo de il Giornale.

Hotel Tergesteo camera

Vi aspettiamo!

Organizzazione tecnica e booking: KKM Group