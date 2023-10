Halloween in giro per l’Italia, le mete per una vacanza da brividi

Siamo ad Halloween e per le vacanze invernali bisogna ancora aspettare. Tra ottobre e novembre vi è però questa festa che diventa ogni anno l’occasione per concedersi una pausa autunnale. Ad Halloween infatti si può fare il pieno di relax e ci si può immergere in un'atmosfera suggestiva e memorabile.

Numerose sono le location da visitare in Italia e che sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla voglia di avventura e brividi a quella di godersi semplicemente l’atmosfera autunnale immersi nel fascino della natura che in questo periodo ci fa dono di tanti colori e profumi di cui godere a pieno.

Scopriamo insieme quali sono le mete più gettonate e degne di nota da Nord a Sud:

- i fantasmi e le streghe dei castelli nelle Langhe piemontesi, una zona che in questa stagione dell’anno si veste di sfumature suggestive e affascinanti caratterizzata da vigneti secolari. In questo scenario si sono diffuse tante leggende intorno alle Masche, le streghe piemontesi, note per essere dispettose. Non sono malvagie ma amano spaventare i contadini della zona. Nelle Langhe vi sono tanti castelli. Le leggende raccontano che sono infestati da fantasmi. Da visitare è il Castello dei Conti Roero di Monticello d’Alba dove si aggira il fantasma della giovane Chiara, disperata per la morte del suo sposo avvenuta proprio durante il matrimonio;

- la misteriosa Basilicata: non c’è periodo migliore del lungo fine settimana di Halloween per dedicarsi al mistero. Per gli amanti del brivido tutto da scoprire è borgo San Gaetano nel cuore di Bernalda che offre la possibilità di visitare luoghi densi di storia e mistero. A circa un’ora e mezza di auto da Bernalda, vi è la città di Acerenza con la sua cattedrale. Si narra che questo luogo abbia legami con Vlad “Tepes” meglio conosciuto come Dracula. È una cattedrale ricca di simboli esoterici e statue suggestive. Sempre in Basilicata vi è Craco, la noto città fantasma a circa 50 km da Matera che può essere ammirata grazie a una visita guidata che garantisce un itinerario suggestivo tra diversi palazzi nobiliari attorno a cui si espandeva il borgo nel XV secolo. Imperdibili sono Palazzo Grossi ricco di affreschi a motivi floreali e Palazzo Carbone, uno storico palazzo di fine Quattrocento con un monumentale ingresso;

- la suggestiva Rocca Calascio, in provincia de L’Aquila è un piccolo centro immerso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga. Caratterizzato da praterie e rocce impervie. I suoi ruderi creano un’atmosfera suggestiva. In questa zona vi è la famosa Rocca fondata intorno all’anno 1000 come semplice torre di avvistamento. Scesi a valle si può visitare la Chiesa di Santa Maria della Pietà con la sua struttura esterna a pianta ottagonale. Questa zona è diventata famosa perché qui sono state girate due pellicole cinematografiche molto famose come Il Nome della Rosa e Ladyhawke;

- divertimento sul Lago di Garda, meta preferita per chi ama i parchi divertimenti e per chi è in compagnia dei bambini. In questa zona ci sono Gardaland e Movieland tutti e due a tema Halloween. Consentono infatti di immergersi in atmosfere da brivido tra ragni giganti, streghe e cinema horror;

- i musei del terrore di San Gimignano, il suo borgo per Halloween si tinge di rosso sangue. Tra i vicoli di questo paesino toscano è possibile visitare il Museo della Tortura e quello della Pena di Morte. Qui troverete una collezione di più di 100 “strumenti” di dolore e morte risalenti al XVI e XVII secolo come la Vergine di Norimberga, la Ghigliottina, il Banco di Stiramento, la Sedia Inquisitoria e la Cintura di Castità.