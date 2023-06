Italia, 11 luoghi da vedere almeno una volta nella vita

Chi dovesse compilare una lista dei posti da vedere almeno una volta nella vita in Italia potrebbe iniziare e non finire mai. Da qualsiasi punto di vista la si guardi, non c’è angolo del nostro Paese che non presenti qualcosa di interessante o bellissimo, qualcosa che colpisca il visitatore prendendolo per la gola o svelandogli antiche tradizioni.

In questo articolo abbiamo inserito solo alcuni dei posti imperdibili da vedere prima o poi in Italia.

Trieste

Nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, affacciato sul mar Adriatico, dove soffia la bora, si respira ancora aria asburgica. La città coniuga lo spirito mediterraneo e quello mitteleuropeo.

Da Piazza Unità d’Italia, che per un lato si apre sul mare, si può guardare, idealmente, tutta l’Italia, dato che è rivolta a ovest. Tra le altre cose, non si può non vedere il Castello di Miramare o assaporare un nero o un capo in b (rispettivamente un caffè e un cappuccino) in uno dei caffè letterari da cui sono passati anche Italo Svevo e James Joyce, solo per citare un paio di nomi illustri.

Venezia

Una città come il capoluogo veneto non ce l’ha nessuno al mondo. Città sull’acqua per antonomasia, Venezia è un gioiello a cielo aperto. Oltre ai palazzi, ai ponti, alle piazze e alle chiese, a partire dalla Basilica di san Marco, preziose sono anche le tradizioni, come la lavorazione del vetro.

Milano

Il capoluogo lombardo è sì una città operosa, ma anche artistica. Tantissime sono le collezioni e i musei. Qui si trova il Duomo, la chiesa più grande d’Italia (San Pietro è più grande, ma è nella Città del Vaticano), un susseguirsi di guglie dalla più alta delle quali si erge la statua della Madonnina. E poi come non citare il Teatro alla Scala, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, il Castello sforzesco, la Galleria Vittorio Emanuele.

Torino

Prima capitale d’Italia, vecchia di duemila anni, Torino è una città dall’atmosfera aristocratica, dove poter passeggiare tra le residenze reali, visitare una delle numerose chiese (nella cappella della Sacra Sindone è custodito il lenzuolo con l’immagine di Gesù), camminare sotto i portici, fermarsi in una delle storiche pasticcerie, e lasciarsi attirare da musei interessanti come il Museo Egizio. La Mole Antonelliana è uno dei simboli del capoluogo piemontese: al suo interno racchiude il Museo nazionale del cinema.

Assisi

La città di San Francesco è immersa nel verde territorio umbro, adagiata sulle pendici del monte Subasio, in provincia di Perugia. Oltre che meta spirituale, Assisi è una gemma artistica. La Basilica dedicata al patrono d’Italia è composta da due chiese sovrapposte, la basilica superiore e quella inferiore nella cui cripta sono custodite le spoglie del santo. Le pareti interne sono affrescate da Giotto.

Firenze

Il capoluogo toscano, culla del Rinascimento, è un’altra di quelle città che lasciano a bocca aperta. Il suo patrimonio artistico è unico al mondo. Cito alla spicciolata: la cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cupola del Brunelleschi, il campanile di Giotto, il David di Michelangelo, la Galleria degli Uffizi, la casa di Dante, la chiesa di Santa Croce.

Urbino

Patria di Raffaello, Urbino è uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano ed è sede di una università antichissima. Il suo centro storico è patrimonio Unesco. Da vedere in particolare sono il duomo e la casa museo di Raffaello Sanzio.

Simbolo della città è il Palazzo Ducale. La struttura è un esempio del Rinascimento matematico sviluppato a Urbino a partire dalla seconda metà del 1400, grazie a Federico da Montefeltro. La costruzione mette insieme tutti gli elementi della cultura dell’epoca: matematica, geometria, astronomia, astrologia, arte decorativa. Oggi è sede della Galleria Nazionale delle Marche.

Roma, capitale d'Italia

Sulla città eterna c’è poco da dire. Anzi, troppo. Roma è famosa in tutto il mondo e racchiude testimonianze di tantissime epoche storiche, vanta capolavori assoluti in tutte le arti, si trovano chiese e musei unici. A Roma bisogna andarci per forza senza dimenticare, nel periodo estivo di proteggersi dalla calura con una gustosissima grattachecca.

Matera

La città dei Sassi non può mancare dagli itinerari di visita dell’Italia. Il luogo è particolarissimo, simile ad un presepe. Qui l’altopiano murgico della Basilicata si fonde con i Sassi, gli antichi rioni della città scavati nella roccia calcarea. Questi ultimi sono considerati il nucleo urbano più antico d’Europa.

Patrimonio Unesco dal 1993 e nel 2019 Capitale Europea della Cultura, Matera, anche per la sua somiglia con la Gerusalemme di 200 anni fa, ha fatto da sfondo a numerose pellicole tra cui La Passione di Cristo di Mel Gibson.

Alberobello

Alberobello, nel barese, è la città dei trulli, le tipiche abitazioni in pietre calcaree e di forma conica dichiarate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Tutta la Val d’Itria è punteggiata da queste costruzioni particolari, ma è ad Alberobello che si concentra il numero maggiore, oltre 1.500. Esse sono l’esempio di edilizia in pietra a secco a lastre, una tecnica risalente addirittura all’epoca preistorica.

La spiaggia rosa di Budelli

La spiaggia rosa dell’isola di Budelli, nell’arcipelago della Maddalena, è una delle più belle del mondo. La particolare tinta è dovuta alla presenza di coralli e conchiglie sminuzzati. Quando i microganismi che vivono in tali conchiglie, nelle praterie sottomarine di posidonia, muoiono, i gusci vengono trasportati dal mare fino alla spiaggia. Qui, per l’erosione, si sbriciolano conferendo il colore rosa alla sabbia.

Questa bellezza naturale sarda insieme ad un mare cristallino, fanno del luogo un posto imperdibile.