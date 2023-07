Italia, tutti i tramonti più romantici sul mare

Tramonti sul mare, vera e propria panacea per il cuore e per la mente in grado di accantonare lo stress e le tensioni di una giornata negativa in favore di attimi di pura felicità. Il tramonto è un classico che da sempre caratterizza l'iconografia cinematografica, ma anche i momenti più sentimentali legati all'amore e alla passione. Quell'ora tipica delle vacanze al mare dove i colori si fondono in un incendio cromatico di vera bellezza.

Da ammirare in solitaria oppure con amici e familiari, ma anche con la compagnia della persona più cara, i tramonti cristallizzano il tempo in favore di una contemplazione rilassata e piena di suggestione. Fonte di stupore e serenità, sollecitano emozioni interiori senza pari - magari sopite da tempo - aumentando anche le sensazioni positive. Sedersi sulla spiaggia per ammirarli è il modo migliore per salutare il giorno e accogliere la notte, ed ecco quelli più belli da ammirare in Italia.

Polignano a mare

Con le case arroccate su alti spuntoni rocciosi, con le falesie che proteggono l'acqua salata, ecco Polignano a mare in Puglia. Un luogo davvero incredibile per la particolarità della sua conformazione impreziosita dal bianco delle stesse falesie, vera attrattiva per turisti e passanti. È proprio durante il tramonto che il borgo si trasforma in un luogo fatato, il sole calando lentamente dipinge il cielo, le abitazione e le stesse falesie. Il mare offre pennellate di blu e azzurro all'interno di un quadro da togliere il fiato, rigorosamente da ammirare dalla barca o dalle terrazze panoramiche di zona.

Baia di Chiaia di Luna

Una delle spiagge più amate di Ponza, in provincia di Latina, grazie a quella forma così singolare che ricorda una mezza luna. Il bianco della spiaggia e il turchese delle sue acque sono lo scenario perfetto per ammirare un tramonto emozionante, qui il sole illumina anche la grande falesia che protegge la baia stessa. Raggiungibile solo in barca, la Baia di Chiaia di Luna offre un tramonto dai colori romantici e delicati, mentre lo sguardo si perde oltre l'infinito dell'orizzonte.

Stromboli

Qui il tramonto è davvero unico perché Stromboli, isola delle Eolie, vanta la presenza di un vulcano che caratterizza anche il colore scuro della stessa spiaggia. Ammirarlo dall'altra parte dalla Costa degli Dei, tra Pizzo Calabro e Nicotera in provincia di Vibo Valentia, è un'esperienza unica tanto da ottenere una candidatura come Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Lì il tramonto è un momento indimenticabile perché il vulcano sembra inghiottire il sole, grazie a un gioco di prospettive, illuminando d'oro e di fuoco tutto ciò che lo circonda.

Sant'Antioco

L'Isola di Sant'Antioco, in Sardegna, è una piccola gemma di pura bellezza con zone naturali dall'animo selvaggio. Basta raggiungere le aree più alte del territorio per godere di un paesaggio a perdita d'occhio, illuminato da tramonti carichi di passione. Capo Sperone, torre Canai, la scogliera del Nido dei Passeri a picco sul mare, da qui si può osservare tutta la bellezza del mare sardo, le sue acque più limpide che diventano oro quando il sole vi si immerge al tramonto.

Riomaggiore

Una location davvero intrigante e parte integrante delle Cinque Terre liguri, si tratta di Riomaggiore, borgo affascinante della Riviera di Levante. Qui il tramonto si trasforma in set cinematografico, quando il sole bacia le acque del mare trasformando il panorama con pennelate di colore intenso. Dalle acqua al cielo, passando per le scogliere, le nuvole e le case stesse, tutto assorbe e riflette il raggi del sole creando uno scenario davvero suggestivo.

Isola del Giglio

La spiaggia di Giglio Campese è la meta perfetta per ammirare un tramonto unico, merito della sabbia dai toni rossicci che con i riflessi del sole si trasforma in fuoco. Una collocazione singolare che permette di godere a lungo del tramonto che degrada cromaticamente dal rosso verso l'arancione, per poi vestire i panni più delicati del rosa e del lilla.

Orbetello

In provincia di Grosseto nell'Argentario ecco Orbetello, con la sua oasi naturale dove flora e fauna definiscono il paesaggio. Dalla spiaggia della Giannella si può godere di un tramonto davvero unico, dove acqua, cielo e sole si fondono in cromatismi poetici. Tra tutti spicca la figura di un mulino solitario, come un ipotetico guardiano della bellezza del luogo che merita assolutamente una visita.

Saline di Trapani

Una location molto suggestiva quella delle Saline siciliane di Trapani, a pochi passi dall'oasi del WWF dove non è così strano imbattersi nella presenza di eleganti fenicotteri rosa. Ed è questo il colore predonimante, rilasciato anche dalle acque della stessa salina, frutto della presenza di una micro-alga. Ma anche accentuate dai raggi del sole che si riflettono sulle acque a sui cumuli di sale. I contrasti di tonalità offrono un tramonto davvero particolare, di quelli da non perdere.

Costiera Amalfitana

Basta sedersi sulla bellissima spiaggetta di Positano e attendere il momento del tramonto, quando il sole raggiunge le acque del mare colorando il paesaggio con tonalità sempre nuove. Il tramonto della Costiera Amalfitana non è mai uguale a se stesso, ma gioca con i profili delle case, del territorio e delle nuvole con esplosioni cromatiche sempre differenti. Il tutto magari impreziosito dalla presenza di delicate lucciole che illuminano i vicoli che conducono alla spiaggia.

Cervia

Per ammirare un tramonto unico basta raggiungere le saline di Cervia, nei pressi della foce del Po dove i fenicotteri danzano soavi. Al momento del tramonto, seduti sopra una barca elettrica, si solcano le acque delle saline mentre cambiano lentamente sfumatura. Una parte della spiaggia si può percorrere a piedi, per ammirrae la flora e la fauna del luogo, ma anche per immortalare il sole mentre si immerge metaforicamente nelle acque dipingendo l'intero panorama.