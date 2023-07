Quali saranno le mete italiane più gettonate quest’estate

Quali sono le mete italiane di viaggio più prenotate nell’estate 2023? Secondo Booking.com, le più gettonate sono le città d’arte e le località di mare, ancor meglio se queste caratteristiche si presentano insieme: ecco quali sono le località preferite dai turisti.

Roma e Milano

C’è sempre una buona ragione per visitare Roma. Teatro di grandi vicende storiche, fiction (perché ambientazione di film e libri), la Città Eterna è un luogo in cui l’arte permea l’intero assetto urbano, tra fontane, edifici e monumenti significativi. In più al suo interno c’è il Vaticano, con le sue opere d’arte sacra che possono essere ammirate nei Musei Vaticani o all’interno (e all’esterno) delle chiese.

Molto gettonata in quanto città d’arte anche Milano: lungi dallo svuotarsi in estate come accadeva fino agli anni ’80, la città ambrosiana è perfetta per chi vuole fare una full immersion tra musei e peculiarità urbanistiche - dalle case di ringhiera al quartiere Maggiolina - senza dimenticare che non si può lasciare Milano senza un giro di shopping di rito: non solo abbigliamento e moda, ma anche prodotti tipici e naturalmente libri (specialmente nei bookshop dei musei).

Rimini e Riccione

Sebbene sia più comune il suo lato balneare, la città di Rimini possiede una storia interessante che, anche in questo caso, si è tradotta in arte attraverso i secoli. Punto d’incontro - così come per esempio Ravenna - tra Oriente e Occidente, Rimini possiede moltissime bellezze architettoniche soprattutto di epoca rinascimentale, ma non solo. Naturalmente non mancano le spiagge, attrezzatissime e sempre molto amate.

Anche in questo caso, lo stesso discorso per Riccione, dove oltre alle spiagge da sempre più gettonate, si possono trovare diversi siti artistici, tra cui il castello degli Agolanti e la fontana del Bosco della Pioggia.

Gallipoli

La “città bella” - così viene chiamata Gallipoli - in provincia di Lecce è l’ideale per chi desidera vivere una vacanza romantica tra tramonti sul mare e scorci suggestivi. Ma non manca la movida, l’offerta artistica - che vanta la presenza di un castello aragonese da visitare assolutamente - e naturalmente le spiagge, alcune libere e spartane (per esempio in località Lido Conchiglie ci sono alcuni spazi molto interessanti), altre attrezzate e molto trendy.

Napoli

Si dice: “ Vedi Napoli e poi muori ”. E lo si dice perché, dopo aver visto una simile bellezza, non si vedrà niente di più bello nella vita. Napoli è città di contrasti, in cui le voci del canto si levano altissime - anche grazie a una tradizione lirica notevole - di spazi che sono a un tempo ordinati e caotici nella loro allegria, tra profumi di cucina tradizionale ed esempi di arte figurativa altissima. E anche in questo caso si può andare al mare, magari in barca di sera a guardar risplendere sull’acqua le luci di una delle città più romantiche d’Italia.

Vieste

In provincia di Foggia, a picco sul mare, c’è la splendida Vieste, che possiede una conurbazione molto particolare, legata all’assetto del territorio e alle fortificazioni di epoca medievale. Anche qui romanticismo a go-go: a Vieste è ambientata la leggenda di Cristalda e Pizzomunno, che ha ispirato una celebre canzone di Max Gazzè. Il brano ha poi dato vita in città alla scalinata dell’amore con tanti cuori e le frasi del brano dipinte sui gradini.