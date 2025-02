L'academy de il Giornale: in viaggio a Sarajevo con l'inviato di guerra Fausto Biloslavo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un progetto formativo rivoluzionario che unisce l’avventura, la formazione pratica e l’etica del giornalismo. Guidati da Fausto Biloslavo, uno dei più grandi reporter di guerra italiani, viaggerete in luoghi simbolo di conflitti passati e presenti, per imparare l’arte del reportage in condizioni reali, ma in totale sicurezza.

La nostra missione è formare una nuova generazione di giornalisti, fotoreporter e storyteller capaci di raccontare il mondo con professionalità, sensibilità e coraggio. Vogliamo offrire un’esperienza unica, che combina l’apprendimento pratico con la consapevolezza storica e culturale dei luoghi visitati.

L’Academy è aperta a: giornalisti e aspiranti reporter che vogliono specializzarsi nel giornalismo di guerra e di viaggio. Fotografi e videomaker interessati a documentare realtà complesse. Studenti di comunicazione, scienze politiche o relazioni internazionali. Appassionati di storia, geopolitica e storytelling, anche senza esperienza pregressa.

La prima meta dove vogliamo portarvi è Sarajevo, dal 6 al 9 giugno 2025.

Scopriamo la città simbolo delle guerre che hanno fatto sanguinosamente implodere la Jugoslavia, visitando luoghi iconici come il Museo dedicato al Tunnel della Speranza, quello che passava sotto l’aeroporto ed era l’unico canale di rifornimento quando Sarajevo era sotto assedio e il Ponte Vrbanja.

Fausto Biloslavo, che ha vissuto l’assedio e la sanguinosa guerra in Bosnia, vi accompagnerà a Sarajevo e a Pale e condividerà le sue conoscenze, tecniche e storie. Racconterà ai ragazzi come allestire un reportage o un servizio fotografico. Durante il viaggio andremo anche a visitare la redazione di un quotidiano locale.

I lavori scritti e fotografici dei partecipanti verranno poi pubblicati su ilGiornale e sui suoi canali social. Al termine del viaggio verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il prezzo del viaggio è di 1099 € a persona. Nel costo sono inclusi: formazione specializzata con Fausto Biloslavo, volo (da Milano o Roma), pernottamento in hotel, bus privato per trasferimenti, guida locale, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Qui il programma dettagliato del viaggio:

1° GIORNO: ITALIA – SARAJEVO

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto (Roma Fiumicino e Milano Malpensa), 2 ore prima della partenza dei voli.

Incontro direttamente ai check in. Assistenza di personale qualificato.

Imbarco sul volo per Sarajevo via Vienna.

Arrivo, incontro con il rappresentate locale e trasferimento privato in hotel.

Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: Sarajevo

Prima colazione. Trasferimento in bus privato e visita al Museo Tunnel di Sarajevo.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita alla città di Sarajevo, alle sue attrazioni principali e al termine visita alla redazione di un quotidiano locale. Rientro in hotel, cena libera.

Dalle 20.30 alle 23.00 ritrovo in sala conferenze per attività didattica con Fausto Biloslavo.

3° GIORNO: Pale

Prima colazione. Mezza giornata di visita alla città di Pale con trasferimento in bus privato. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visitare la città di Sarajevo. Cena libera.

Dalle 20.30 alle 23.00 ritrovo in sala conferenze per attività didattica con Fausto Biloslavo.

4° GIORNO: SARAJEVO-ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in Aeroporto per le operazioni di check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia (Roma

– Milano).

Per informazioni e prenotazioni: 02 87282463 - 0541 760337 oppure scrivete a: viaggi@ilgiornale.it

Il progetto è gestito in collaborazione con Firmatour, tour operator che opera su mercato italiano da più di 30 anni.

