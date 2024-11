L'incanto del foliage e relax in una Spa esclusiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo mare, isole e scogliere, ma anche l'incanto del foliage. In autunno la penisola sorrentina offre un momento speciale per godere e contemplare i suoi paesaggi mozzafiato dalle tonalità calde e avvolgenti: dal marrone più cupo al giallo più intenso, passando attraverso quasi tutte le tonalità del rosso. Per immergersi in questa atmosfera magica la costiera offre diverse passeggiate. Il sentiero di Punta Campanella regala uno dei panorami più incantevoli tra i profumi del Mediterraneo. Anche il parco dei Monti Lattari tra boschi di querce e castagni offre uno spettacolo unico in uno scenario incantato che spazia tra mare e montagna. Esperienze di grande fascino che rendono Sorrento una meta ideale tutto l'anno. Per chi ama i ritmi più rilassati lontano dalla frenesia dell'estate, l'hotel 5 stelle lusso Ara Maris, uno dei pochi che resta aperto anche in inverno, offre ai suoi ospiti un pacchetto autunnale dedicato al benessere, grazie all'esclusiva Thala Spa. Un inno all'antica cultura delle terme, in un ambiente contemporaneo: non solo trattamenti di altissima qualità, ma un viaggio esclusivo verso il recupero dell'equilibrio interiore.

Dai massaggi rilassanti alle cure viso, dalla sauna al bagno turco: ogni passo è un'esperienza di puro lusso e rigenerazione. Benessere e relax grazie alla tranquillità e alla serenità indotte dalla contemplazione dei paesaggi della Penisola Sorrentina. Dove l'accoglienza è filosofia di vita. Info: www.aramarishotel.com.