I posti più belli del mondo nella guida di Lonely Planet. Uno è in Italia: ecco quale

Nella Best in Travel 2024 con cui Lonely Planet annuncia le mete imperdibili per il prossimo anno in base alle valutazioni e ai contributi dello staff, dei collaboratori e dei blogger, la Toscana è l'unica regione italiana presente. Secondo la prestigiosa guida internazionale, vivere in Toscana (luogo tra l'altro scelto da moltissimi vip): " rimane un’esperienza in perfetta simbiosi con il territorio ".

Il perché della scelta italiana

A dare l'impulso alla scelta, rispetto a tutte le altre meravigliose regione del nostro Paese, sono stati alcuni punti che rappresentano attrattive imperdibili per il turismo. Primo tra tutti il cosiddetto slow life, ovvero la tendenza culturale e lo stile di vita che privilegia ritmi più lenti e maggiormente legati alla tradizione, a dispetto della frenesia dei tempi moderni.

Oltre a questo, la regione resta un punto riferimento del turismo culturale grazie alla varietà del suo patrimonio Unesco, materiale e immateriale e alla ricchezza di quello archeologico, in particolare etrusco, tornato sotto i riflettori mondiali con il ritrovamento delle 24 statue votive di San Casciano dei Bagni. Questo inoltre per la regione è anche l'anno dell'anniversario di Cosimo I dei Medici che, con la nomina a Magnus dux Etruriae, legittimò l’identità etrusca della Toscana.

Le parole del Presidente della regione

“ Lonely Planet – spiega il presidente della regione Eugenio Giani - è considerata a livello mondiale una sorta di ‘Bibbia’ del viaggiatore e il fatto che abbia scelto la Toscana come unica destinazione italiana tra quelle da loro raccomandate per il 2024, ci riempie di orgoglio. Una regione che nell’immaginario collettivo ricopre sempre uno spazio importante grazie alle sue bellezze, al suo paesaggio, ai suoi capolavori legati all’arte e alla cultura, al suo ‘buon vivere’. Senza trascurare le tipicità espresse attraverso l’enogastronomia. Un ringraziamento particolare per questo grande risultato vorrei dedicarlo agli operatori, ai comuni, a tutti i soggetti impegnati nel settore e all’enorme lavoro di squadra che rende possibile tutto questo ”.

Gli altri viaggi presenti

Con un po' di amaro in bocca per la scelta di una soltanto delle nostre regioni, vista la bellezza oggettiva e l'ampia scelta tra mare, montagna e cultura, quali sono stata le altre scelte fatte dalla guida? Al primo posto tra i Paesi si è classificata la Mongolia, grazie ai suoi grandi spazi, una particolare cultura culinaria e musicale, è stata considerata ideale per i viaggi d'avventura. Il percorso ciclabile scelto è quello della Trans Dinarica nei Balcani occidentali, un itinerario tra otto paesi alla scoperta di siti Unesco, parchi nazionali e villaggi, che ha conquistato la prima posizione tra le regioni. Nairobi è la città top con i suoi ritmi unici e una lunga serie di ristoranti dedicati alla cucina locale, oltre ai luoghi di grande cultura.

La Spagna è stata scelta per i viaggi sostenibili grazie ad un lungo lavoro sulle energie rinnovabili e sul turismo, per cui è diventata un luogo da visitare in ogni stagione dell'anno, distribuendo in maniera sostenibile le visite e diversificandole, proponendo nuovi itinerari, rispetto alle note mete di viaggio nella regione. A pari merito come sostenibilità, è stato scelto un viaggio panoramico attraverso Portogallo e Spagna che invita i visitatori a rallentare i ritmi e a scoprire antiche città.

La Spagna è anche presente tra le top regioni con l’assegnazione del premio ai Paesi Baschi, un luogo di una bellezza selvaggia e un fascino intramontabile, dove anche qui si stanno promuovendo iniziative per sviluppare un turismo più sostenibile. L'America presente con il Midwest, una delle regioni meno conosciute degli Stati Uniti, grazie alla vivacità delle sue città e l'incredibile offerta gastronomica. Per questo si è aggiudicato il primo posto nella categoria delle destinazioni convenienti.