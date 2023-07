Offerte Prime Day: valigie, trolley e accessori da viaggio

Si aspetta tutto l’anno che arrivi l’estate, perché è tempo di viaggi. Dai piccoli spostamenti come le gite fuori porta, ai voli aerei che portano in altri continenti, si ha sempre bisogno di valigie adatte e tanti accessori per poter portare la comodità con sé, ovunque si vada. Per poter scegliere qualcosa di nuovo e al tempo stesso durevole, si può optare per i prodotti in offerta con il Prime Day di Amazon, tra borse, valigie, borracce, cuscini e tutto ciò che può tornare utili quando ci si sposta verso luoghi esotici o località regionali e nazionali lontane da casa.

Un piccolo trolley per chi viaggia leggero

Il trolley Tranverz Eastpak è l’ideale per chi ama viaggiare leggero. Possiede un doppio scomparto con una zip ed è fatto in nylon e poliestere. È in colore nero, una nuance che va bene su tutto, per chi gradisce gli abbinamenti.

Lo zaino per i voli low cost

Quando si vola, soprattutto low cost, il bagaglio a mano è indispensabile e talvolta deve contenere tutto l’occorrente. Come questo zaino AeroLite, che è molto pratico perché possiede vari scomparti con cerniera (tra cui uno segreto per proteggere le carte di credito), uno schienale imbottito e una porta per ricarica Usb. Lo zaino ha una garanzia di 5 anni.

Il trolley rigido di taglia media

È davvero facile da trasportare, con le sue quattro ruote multidirezionali, il trolley Bon Air di American Tourister. È in plastica rigida con maniglia telescopica, molto leggero tuttavia anche molto capiente.

Il borsone allegro con tracolla

Questo coordinato Arxus consiste in due pezzi, ovvero un borsone da viaggio e una tracolla, entrambi con un’allegra fantasia floreale. È fatto in tessuto Oxford impermeabile e si piega facilmente, occupando poco spazio, quando il viaggio è finito e si deve mettere via in vista della prossima tappa. Tuttavia può essere usato anche per la palestra, non solo per viaggi ed escursioni o campeggio.

Il trolley per le bimbe

È grazioso e colorato il trolley Enjoy the Day Disney con l’immagine di Minnie Mouse sulla scocca. È anche leggero e maneggevole, con le sue due coppie di rotelle multidirezionali, e possiede anche una chiusura con combinazione laterale. Per chi ha delle bambine è perfetto, ma può essere anche una bella idea regalo.

La borraccia termica

Il concetto di sostenibilità può toccare diversi aspetti della vita quotidiana di tutti e tutte: per questo molte persone stanno mettendo da parte l’utilizzo delle bottiglie in plastica per usare le borracce per i propri spostamenti. La borraccia termica Fjbottle con tappo magnetico va benissimo per bambini e adulti, anche perché mantiene, senza perdite, la corretta temperatura del fluido che viene posta al suo interno. È fatta in acciaio inox, è stabile e resistente agli urti, oltre il fatto che va bene in qualunque posto fuori casa. Non solo viaggi quindi, ma anche scuola, palestra, ufficio e così via. In più, nella confezione, è contenuto uno scovolino per la pulizia.

La bilancia che evita sorprese

A nessuno piacciono le sorprese al check in: se, quando ci si vuole imbarcare, la valigia è troppo pesante, può essere un problema. Ma tutto si previene con la bilancia digitale pesa valigia Freetoo, che arriva fino a 50 chili. Ha un display Lcd ed è molto precisa, anche grazie alle impostazioni intelligenti per il risparmio energetico. Ed è così piccola che si può portare dappertutto.

L’organizer per persone precise

C’è chi in viaggio desidera che sia tutto in ordine. È molto semplice con gli organizer Vicloon: il prodotto consta di 8 contenitori che possono separare gli oggetti per il trucco dai vestiti, la biancheria intima dai documenti e così via. Un vero e proprio set di stoccaggio in poliestere impermeabile, dotato di un design davvero accattivante.

Il power bank per essere sempre online

Quando si è in viaggio per lunghe ore, è possibile che la batteria dei propri device si consumi velocemente. Ma niente paura: con il power bank Axneb, si ha sempre una ricarica a portata di mano. Va bene per gran parte degli smartphone e dei tablet, è molto sottile e possiede vari ingressi. Nella confezione è incluso un cavo Usb-C.

Il borsello portadocumenti

È unisex il borsello portadocumenti Keafols, che permette di tenere ordine tra passaporto, carte di credito e portafogli. È inoltre fatto in pelle e possiede uno scomparto segreto per la sicurezza delle proprie carte di credito.

Il cuscino per il collo

Troppe ore in treno o in aereo non sono sempre comode per la postura, soprattutto se ci si addormenta. Ma con il cuscino di supporto per il collo in memory foam Life Hall ci si sente più a proprio agio e ci si risveglia freschi come una rosa. Ha un design ergonomico e si adatta alle dimensioni del corpo.

