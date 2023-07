Prime Day 2023: tutto per il mare e la spiaggia. 10 offerte imperdibili

Quando arriva l’estate molte persone scelgono giornate o periodi di villeggiatura al mare: in un Paese come l’Italia, che possiede migliaia di chilometri di costa, è un’opzione quasi naturale. Ma anche la piscina è gettonatissima. Tuttavia andare al mare significa anche scegliere il comfort attraverso alcuni oggetti indispensabili: dalla borsa termica ai giochi per bambini, dagli asciugamani all’action cam a prova d’acqua. Con gli sconti del Prime Day di Amazon trovare quello di cui si ha maggiormente bisogno è un gioco da ragazzi: sotto sono elencati alcuni prodotti davvero imperdibili.

L’action cam per riprese straordinarie

Chi pratica uno sport acquatico o semplicemente vuole fare riprese in movimento avrà bisogno di un’action cam. Il modello Brave 4 Pro di Akaso esegue riprese in 4K con 170° di grandangolo, e il tutto si avvale di tecnologie per la stabilizzazione, lo zoom e il touch screen. La cosa più interessante sono gli accessori inclusi nella confezione, come 2 batterie ricaricabili (in questo modo se ne ha sempre una di scorta) e diversi adattatori. In più ha il wifi e naturalmente è subacquea.

Gli occhialini da nuoto per il mare o la piscina

I nuotatori provetti si avvalgono di occhialini per il nuoto, come questo modello a lenti chiare, unisex, Arena, che sono anti-appannamento, possiedono protezione Uv e ponte nasale che si regola da solo, oltre alle guarnizioni orbit-proof. Sono fatti in policarbonato, gomma termoplastica e silicone, e il cinturino si regola molto facilmente.

Le pinne per lo snorkeling

Sia gli adulti che i bambini possono nuotare con le pinne in plastica morbida Cressi Light Fins, che sono corte e leggere ma molto potenti, adatte sia per il nuoto che per lo snorkeling, ma anche per altri sport acquatici e la piscina. Sono molto confortevoli e progettate per l’allenamento, in modo che, grazie al movimento, i muscoli si possano rinforzare.

Le scarpe da scoglio

Le scarpe da scoglio unisex Saguaro sono il must have per coloro che frequentano le spiagge rocciose o ciottolose. Perché non sempre il piede si sente a proprio agio in questi ambienti, se non in una calzatura tecnica di questo tipo, che è adatta anche per lo yoga e gli sport acquatici. Le scarpe sono fatte in materiale ultraleggero e traspirante, che consta di gomma, rete e fibra di poliestere con elastan.

I giochi sulla sabbia per i più piccoli

Quando i piccoli sono in spiaggia è inevitabile: i giochi con la sabbia sono i loro preferiti. Costruire castelli, scavare piccole buche, modellare con le formine: si tratta oltretutto di un esercizio ideale per la motricità grossa e fine. I giocattoli da spiaggia Dreamon sono muniti di una borsa per tenere tutti assieme. Si tratta di 13 pezzi tra secchielli, palette, annaffiatoi e formine in gomma morbida di colore diverso. E sono facili da pulire, il che è molto comodo soprattutto per i genitori.

La borsa frigo per le giornate al mare

Le scampagnate al mare sono più facili da organizzare con la borsa frigo Performance 6 di Coleman. Ha un’autonomia di 9 ore e una capienza di 4 litri, per ospitare i cibi e le bevande più disparate. Inoltre è fatta in plastica, possiede una maniglia per un trasporto più maneggevole e ha un sistema di chiusura di sicurezza.

L’asciugamano salvaspazio

Praticissimo l’asciugamano in microfibra Fit-Flip, che si arrotola, compatto e leggero, per il trasporto da e per la spiaggia, o da e per la piscina (ma va bene anche per chi pratica sport indoor). Assorbe l’acqua molto velocemente e altrettanto velocemente si asciuga dopo i lavaggi: in più ha un passante per essere appeso praticamente dappertutto per l’asciugatura. Vanta anche una garanzia di rimborso, se non si è soddisfatti, entro 100 giorni dall’acquisto.

La borsa mare alla marinara

Un grande classico la borsa per lei alla marinara: è il must-have dell’estate che attraversa le generazioni. La borsa a righe bianche e blu DonDon è in cotone di alta qualità, molto grande per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno in spiaggia e possiede una tasca per gli oggetti piccoli, come le chiavi o lo smartphone.

Le infradito antiscivolo

Non tutti i terreni delle spiagge sono uguali. Per cui, per non trovare sorprese, un paio di infradito antiscivolo possono essere l’ideale. Come queste ciabatte unisex Saguaro, che sono leggere e comode poiché in materiale Eva.

Lo spray protettivo per il sole

Quando si va in spiaggia si potrebbe desiderare una bella abbronzatura ma anche l’abbronzatura ha le sue regole ed è necessario proteggersi. È più facile con lo spray solare protettivo per viso e corpo Omnia: è fatto con l’aloe vera del Salento, è dermatologicamente testato e adatto a pelli chiare e sensibili con la sua protezione 30. In più idrata e non contiene ingredienti dannosi per i coralli e l’ecosistema marino.

