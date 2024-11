Ringiovanire e purificarsi al Palace Merano

Ascolta ora 00:00 00:00

Una località ben conosciuta per le proprietà curative delle sue acque termali, Merano è la cornice del Palace, un edificio Belle Epoque che racchiude un universo tutto dedicato alla longevità ed al benessere, fondendo antica saggezza e scienza moderna. Il luogo, dove Henri Chenot ha messo a punto il metodo per purificare il corpo e ripristinare la mente, è oggi tra le più prestigiose medical Spa al mondo, dove dedicarsi ad una completa autoguarigione del corpo, grazie al metodo Revital. Molto apprezzato, il percorso Detox for Longevity permette il raggiungimento di un equilibrio psicofisico ottimale, migliorando il sistema cardiovascolare e circolatorio, potenziando il sistema muscolare e articolare e ottimizzando il sistema digestivo e ormonale. Dopo una diagnostica approfondita che mira a stabilire lo stato energetico degli organi interni del corpo, i livelli di stress, la densità ossea, ma pure, all'interno del reparto bioenergetico, l'analisi psicosomatica basata sui cinque elementi della Medicina Tradizionale Cinese - terra, fuoco, acqua, legno e metallo -, il team medico, con in testa il dottor Massimiliano Mayrhofer, formula il percorso di cura da intraprendere.

Che prevede un piano dietetico detox, idrofangoterapia, massaggio disintossicante con coppettazione e vari trattamenti complementari come l'analisi posturale, l'ozonoterapia o l'agopuntura. Oltre ad un menù dedicato alla medicina estetica con trattamenti ad alta tecnologia Info: www.palace.it.