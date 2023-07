Vacanze in campeggio, cosa portare? 10 must have a prezzi imbattibili

Zaini, sacco a pelo, zaino multitasche e fornello sono attrezzature indispensabili per una vacanza in campeggio all'insegna del relax e comfort. Durante i Prime Day di Amazon ci sono tantissimi prodotti, con un ottimo rapporto-qualità prezzo, che si addicono alle esigenze di tutti: dai viaggiatori esigenti a quelli più avventurieri. Ecco quelli che, secondo noi, sono dei veri e propri must-have per un soggiorno all'aria aperta.

Zaino pieghevole

Lo zaino pieghevole, ultra leggero e multitasche è fondamentale per chi ama avere tutto a portata di mano. Questo della collezione Amazon Basics ha un capacità di 25 litri e pesa appena 158 grammi. Oltre allo scomparto principale, è dotato di una tasca interna con chiusura lampo e 2 tasche in rete sui lati. Per di più gli spallacci sono regolabili e traspiranti. Infine, è anche un'ottima soluzione salvaspazio perché può essere ripiegato all'interno di una piccola tasca e portato in giro senza impegno.

Fornello da campeggio Campignaz

Chi sceglie la vacanza in campeggio sa benissimo che avere un buon fornello è indispensabile. Quello del marchio Campignaz è multifunzionale: ideale per barbecue e grigliate tra amici. Oltre alle diverse opzioni di cottura è dotato di un coperchio che funge anche da wok e di una vaschetta per raccogliere il grasso in eccedenza. Si trasporta e si pulisce agevolmente.

Sacco a pelo Fe Active

Cosa sarebbe una vacanza all'aria aperta senza sacco a pelo? Quello del marchio Fe Active è tra i migliori che ci sono sul mercato: super leggero, realizzato con tessuti ultra resistenti e adatto sia agli adulti che ai bambini. Impegna pochissimo spazio e può essere utilizzato in tutte le stagioni. È lungo 189,9 cm e largo 74,93 cm e pesa 0,6 kg. Una volta infilato nella sacca di compressione, le sue dimensioni si riducono notevolmente.

Zaino Transalp Ferrino

Restando in tema, anche lo zaino Ferrino Transalp non può mancare dalla lista dei prodotti must-have per il campeggio. È dotato di una molteplicità di tasche: doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali, frontale e su fascia a vita. E infine, ci sono anche due porta bastoncini per trekking ed escursioni.

Materassino gonfiabile Ferrino Swift 60

Il materassino gonfiabile Ferrino Swift 60 è realizzato in tessuto poliestere ed è provvisto di un comodissimo pedale a pompa. Disponibile nel colore arancione, svetta in cima alla classifica dei prodotti più venduti su Amazon nella categoria sport e tempo libero.

Tenda da campeggio Salewa

Praticamente impossibile avventurarsi in una vacanza all'aperto senza una tenda da campeggio. Quella del marchio Salewa è davvero molto pratica e funzionale. Il tessuto impermeabile ripara da qualunque tipo di intemperie. Inoltre, è dotata di ganci in nylon per il fissaggio, tasche portaoggetti sulla porta e set di riparazione.

Gazebo Amazon Basics

Il gazebo della linea Amazon Basics è un accessorio davvero utile per chi trascorre tanto tempo all'aria aperta. Serve a proteggersi dal sole nelle ore più calde ma può essere usato anche per tenere al riparo alcuni oggetti. Il telaio rinforzato lo rende particolarmente resistente ed è molto facile da assemblare grazie ai poli collegati da un filo di acciaio. È leggerissimo e si smonta facilmente.

Sedia pieghevole Brunner

La sedia pieghevole Brunner ha una struttura in alluminio davvero molto resistente. Schienale e seduta sono realizzate in tessuto poliestere antiscivolo. Un accessorio di altissima qualità facile da trasportare e mettere via fino al prossimo utilizzo.

Kit di pronto soccorso Honyao

Gli imprevisti, si sa, quando si sceglie una vacanza in campeggio sono dietro l'angolo. Allora, conviene essere previdenti acquistando un kit di pronto soccorso. Quello del marchio Honyao è composto da 200 pezzi tra cui: maschera di salvataggio CPR, coperta termica di emergenza, batuffoli di cotone, pad per gli occhi e molte altri piccoli dispositivi medicali e strumenti di sopravvivenza.

Autan Spray antizanzare

Prodotto top di gamma, Autan spray è efficace contro zanzare comuni, tigri e tropicali. Protegge dalle punture di insetto fino a 8 ore e si applica facilmente. Durante i Prime Day di Amazon è possibile acquistare 6 articoli in formato viaggio a un prezzo vantaggiosissimo.

