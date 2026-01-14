Weekend sul Lago di Garda: Salò, il Vittoriale ed i luoghi Dannunziani

Acque che scintillano tra ulivi e limoni, borghi eleganti affacciati sul lago, dimore storiche cariche di memoria e panorami che hanno ispirato poeti, artisti e protagonisti della storia italiana. Questo viaggio sul Lago di Garda è un’esperienza intensa e affascinante, capace di unire bellezza paesaggistica, arte, letteratura e storia del Novecento.



Dalla magia di Sirmione, con le sue vestigia romane sospese sull’acqua, al Vittoriale degli Italiani, dimora monumentale di Gabriele d’Annunzio, fino ai raffinati lungolaghi di Salò, Gardone Riviera e Gargnano: tre giorni per scoprire uno dei territori più suggestivi d’Italia, accompagnati da una delle nostre prestigiose firme de ilGiornale con visite guidate e momenti di libertà per assaporare l’atmosfera unica del Garda.



1° giorno, venerdì 17/04 – MILANO / SIRMIONE / DESENZANO

Ore 09.00 – ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato per la visita guidata di Sirmione, perla del Lago di Garda: partendo dalla Rocca scaligera, edificata a partire dalla fine del XIII sec, che ancora conserva uno di migliori esempi di darsena, si prosegue nel centro storico incontrando la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, le celebri terme di Sirmione, la villa di Maria Callas ed arrivando nel punto più alto della penisola dove si trova la chiesa più antica di Sirmione: San Pietro in Mavino. Completamento della passeggiata è la visita guidata a Sirmione delle Grotte di Catullo (ingresso incluso), ovvero gli imponenti resti della villa romana più grande del nord Italia, edificati sulla punta della penisola, nel punto in assoluto più panoramico e suggestivo. Proseguimento per Desenzano del Garda. All’arrivo, pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita libera del centro storico alla scoperta di Piazza Malvezzi e del Porto Vecchio, del castello in posizione sopraelevata, proseguendo con il Duomo che conserva al suo interno, tra le altre opere, l’“Ultima Cena” di Tiepolo. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.



2° giorno, sabato 18/04 – IL VITTORIALE & SALÒ

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del Vittoriale degli Italiani (ingresso incluso Parco monumentale + 3 Musei + Visita guidata alla Casa di d’Annunzio), dove Gabriele d’Annunzio scelse di trascorrere gli ultimi suoi anni di vita. Si inizia con la visita dei 9 ettari di superficie del Giardino e che custodiscono importanti testimonianze e descrivono l’indole e le imprese del poeta: il MAS 96 della Beffa di Buccari, il Velivolo SVA del volo su Vienna, la Fiat T4 della presa di Fiume, il Mausoleo dov’è sepolto, la Prua della Nave Puglia, il Teatro. A seguire, ingresso (10 persone alla volta e durata 35’) e visita de La Prioria, ovvero la casa di “Frate Gabriel priore“, come amava definirsi, è la casa di Gabriele d’Annunzio, fulcro del Vittoriale. All’uscita, tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita guidata di Salò che permetterà di conoscere (in esterno) i luoghi della Repubblica Sociale Italiana: lo splendido e ricchissimo Duomo, il lungolago con i monumenti realizzati da Angelo Zanelli (l’autore degli altorilievi dell’Altare della Patria), gli eleganti palazzi liberty. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.



3° giorno, domenica 19/04 – GARGNANO & GARDONE RIVIERA / MILANO

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dell’affascinante borgo di Gargnano con: la neoromantica Villa Feltrinelli (esterni) oggi hotel di lusso, costruita verso la fine dell’800 come residenza estiva della famiglia Feltrinelli e nota, oltre che per la sua bellezza architettonica, anche per la sua valenza storica, visto che fu scelta come residenza per Benito Mussolini e la sua famiglia tra il 1943 e il 1945, e Palazzo Bettoni (ingresso escluso) dove aveva sede il consiglio dei ministri.

A seguire, visita di Gardone Riviera con Villa Fiordaliso (esterni) anch’essa oggi hotel ma dove soggiornava Claretta Petacci, amante del Duce, e la vicina Torre San Marco dove avvenivano gli incontri tra i due celebri amanti. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.



Il prezzo speciale riservato è di 780 euro a persona in camera doppia. La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione per 2 notti in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione come da programma * guida a disposizione per visite come da programma * ingresso Vittoriale degli Italiani incluso Parco monumentale + 3 Musei + Visita guidata alla Casa di d’Annunzio * ingresso Grotte di Catullo Sirmione * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante.

Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.



