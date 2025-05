Un viaggio inquietante fra complotti e solitudine

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Covid. Tutto il suo dramma e psicodramma di molti è lo sfondo per la storia di questo splendido e magnetico romanzo di Juliette Evola, Le 12 civette (pubblicato nella collana diretta da Orazio Labbate, Interzona).

L'Italia bloccata, un protagonista con un vissuto ricco, forse troppo ricco, una situazione familiare come molte, un incontro, un amore... una vertigine quasi hitchcockiana. Samuele Benato ha un sito internet di stampo complottista, esoterico, misterico, un po' abbandonato a se stesso, un po' vivo per una sorta di memento delle passioni del suo creatore: passioni che vanno dall'alchimia alla storia nelle sue venature più nere, dal governo del mondo fino al turbo capitalismo imperante. Separato, disilluso, con il solo desiderio di poter vivere di più la sua unica figlia, vive di letture, di studi e cultura, dopo essere stato un politico di destra, un agitatore del web e ritrovandosi ora con il mistero più grande da affrontare: sé e la propria solitudine.

A contagiare una mente tanto brillante quanto immaginifica arrivano il Covid e il suo reset mondiale. La clausura obbligata, le leggi ribaltate, la libertà calpestata e le dipendenze accentuate: da quelle di sostanze fino a quelle emotive. Samuele cade nella trappola delle prime e conosce Lorena on line, una ragazza di Agordo (paesino montano con molte storie di folclore e non, che aleggiano sopra di esso) che lentamente diventa il suo punto di riferimento in questa pandemia, per poi trasformarsi nel suo amore. I due stanno per conoscersi, incontrarsi, quando la morsa delle restrizioni si fa meno dura, ma Lorena svanisce... Lasciando dapprima Samuele sconsolato e poi determinato a fare un po' di luce su questa sparizione e su una strana cartolina che reca simboli satanisti, spedita da Agordo. Ad attenderlo c'è un viaggio inquietante.

Le 12 civette è un magnifico romanzo, che una volta iniziato non si può smettere

di leggere, elegante, citazionista in modo colto, ricco di rimandi letterari e non... Un romanzo che colpisce il lettore inesorabilmente, ingoiandolo nel proprio vortice narrativo, fino all'ultima indimenticabile pagina.