Il Villaggio olimpico diventerà un campus in 4 mesi

La trasformazione del Villaggio Olimpico in studentato sarà "la conversione più rapida di una struttura Olimpica in Italia e una delle più veloci nella storia dei Giochi". Lo assicura Coima sgr che ieri ha firmato con Fondazione Milano Cortina 2026, Comune di Milano e Regione Lombardia l'accordo per la consegna ufficiale del Villaggio per gli atleti all'ex scalo Romana, completato (in anticipo) il 30 giugno dopo solo 900 giorni di cantiere. E molto più rapida sarà la trasformazione in campus universitario una volta finiti i Giochi. Dal confronto con il tempo medio di conversione dei villaggi olimpici dal 1960 a oggi (circa 15 mesi), i soli quattro mesi previsti per la trasformazione in residenza universitaria, sottolinea Coima, "rappresentano un'eccellenza rispetto ad altre casistiche sia italiane (Roma 1960 e Torino 2006) sia internazionali". Da Seoul, che nel 1988 ha impiegato solo tre mesi per convertire gli alloggi in residenze, a Rio de Janeiro che dal 2016 ha impiegato più di tre anni per restituire gli spazi alla città, passando per Parigi 2024 che prevede 16 mesi per il completamento delle opere. Per velocizzare la conversione, le stanze per gli atleti saranno consegnate con gli arredi definitivi, "evitando sprechi". Coima Esg City Impact, partecipato da primari investitori istituzionali tra cui le principali casse di previdenza e Intesa San Paolo, insieme a Cdp Real Asset hanno finanziato lo sviluppo dell'infrastruttura olimpica in collaborazione con quattro ministeri, Regione, Comune e Fondazione Milano Cortina. "La prossima sfida sarà convertire il Villaggio in studentato in quattro mesi mettendo a disposizione della città 1.700 posti letto per studenti contribuendo all'emergenza abitativa del Paese" sottolinea il ceo e founder di Coima, Manfredi Catella. Le strutture del Villaggio Olimpico sono state completate con un anticipo di 30 giorni rispetto alla consegna originariamente prevista per luglio 2025. La cerimonia di consegna alla Fondazione Milano Cortina è prevista in autunno. "Un'ottima notizia - afferma il governatore Attilio Fontana -.

Le Olimpiadi saranno anche un volano eccezionale per i nostri territori, che potranno godere di progetti concreti di legacy davvero importante". La Fondazione avrà a disposizione circa 300 posti aggiuntivi rispetto ai 1.400 originariamente previsti.