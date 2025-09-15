Un "Vintage Negroni" tra Ruote alla Nerano e Baba ganoush

Un all day dining con solide radici nella cultura culinaria italica, ma abbondanti venature esotiche può essere l'ideale antidoto per metabolizzare il ritorno in città dopo le villeggiature estive. Un'occasione per accomodarsi nelle atmosfere chill di "IT Maison" all'interno del Boutique Hotel VMaison di via Tommaso da Cazzaniga, nato tra il verde di Parco Sempione e Brera dall'idea di Alessio Matrone e Danilo Caruso, soci fondatori del brand di ristoranti IT con sedi a Ibiza, Londra, Milano, Porto Cervo e Tulum.

E quindi fusion sia, con il menù curato dallo Chef Romualdo Palladino (nella foto) per ogni momento della giornata in una cucina che, a ricordare vacanze esotiche, propone piatti da gustare al centro della tavola. L'ideale per non arenarsi in una scelta sbagliata e poter scegliere dopo aver assaggiato dove affondare con più decisione la forchetta. Sperando che i gusti dei commensali non coincidano con i nostri, anche se buone porzioni permettono un certo agio. Calda l'accoglienza dello chef che ben racconta i formati di pasta casalinghi a ricordo dei pranzi in famiglia. Ecco allora le inusuali Ruote nella versione alla Nerano, provolone del Monaco, fiori di zucca e chips di zucchine o il Tubettone di Gragnano ai frutti di mare e gambero rosso crudo. Trionfali le verdure: dalla Melanzana perlina alla parmigiana ai Carciofi arrosto e salsa verde. Ma anche gli Asparagi al vapore e mayo al dragoncello. Una filosofia culinaria, assicura Palladino, che punta a "eliminare il superfluo per esaltare la materia prima", sempre ispirandosi a un "equilibrio fra tradizione mediterranea e leggere contaminazioni". Less is more, con una decisa predilezione per "i primi che mi ricordano l'infanzia". Davvero imperdibile è il Guacamole alla mediterranea con pane guttiau che è davvero di velluto. Ma anche il Baba ganoush, melanzana arrosto e chips di gyoza. Per tornare almeno con la mente al mare, il Gambero rosso, gazpacho di pesca e burrata.

Per uno spuntino fuori orario il Mini bun, maialino in agrodolce e salsa IT o le versioni healthy con verdure di stagione - servite anche a colazione -, insalate e centrifughe, disponibili fino all'orario dell'aperitivo da passare tra signature cocktail e due mocktail. Consigliatissimo il "Vintage Negroni".