Visite guidate anche per bambini e caccia al tesoro con il pavone

Villa Arconati di Bollate resterà aperta tutto il mese, comprese le domeniche e il giorno di Ferragosto. La villa, detta non a caso la piccola Versailles, offre il meglio si sè in questa stagione, circondata da un giardino monumentale e da fontane che incantano con giochi d'acqua. La si potrà visitare anche con percorsi guidati, fino al 29 agosto, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11.15. Le visite prevedono un cammino nel giardino che ha sia le caratteristiche del giardino all'italiana che di quello francese e un secondo nelle sale più belle della dimora. All'aperto si trovano i teatri dedicati ai miti classici, le fontane e i berceaux ricoperti da piante rampicanti. I visitatori possono addentrarsi anche negli ambienti meno conosciuti che non sono parte del tradizionale percorso di visita domenicale: l'ala delle donne, con la Cappella privata degli Arconati, la Galleria e la misteriosa Alcova.

E chi deciderà di tornare la domenica, presentando il biglietto di questa speciale passeggiata guidata potrà usufruire di un biglietto d'ingresso ridotto. Sono previste poi iniziative per famiglie con bambini, il martedì, come "La caccia ai tesori del pavone", in questo modo anche i più piccoli riusciranno ad apprezzare la villa storica, insieme al pavone Argo. Che è un pavone pasticcione che ha perso i suoi tesori tra fontane, teatri e statue antiche del parco. Come farà a ritrovarli? Ha bisogno dell'aiuto dei suoi amici grandi e piccoli. Alla fine della ricerca, Argo e i suoi nuovi amici giungeranno allo Scrigno dei tesori ritrovati e ci sarà una bellissima sorpresa per i partecipanti.

La visita guidata - sia per adulti che per Famiglie con bambini fino a 10 anni - ha una durata complessiva di 75 minuti e un costo di 10

euro a persona (gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti). Si può prenotare on-line sul sito www.villaarconati-far.it oppure di confermare la partecipazione al numero 02-3502217 per poi acquistare i biglietti sul posto.