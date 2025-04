Apple, l'app salute e i 10 consigli da non seguire

Ascolta ora 00:00 00:00

Io sono un fanatico di Apple, e ho tutto Apple, l’iPhone, il Mac, l’Apple Watch, e quindi sto aspettando con ansia la nuova app Salute, nome in codice Mulberry, dovrebbe arrivare la prossima primavera, con iOS 19.4. Mark Gurman di Bloomberg ha descritto che sarà non solo un health coach, ma un agente AI che si comporterà come un medico personale. Apple sta reclutando medici, nutrizionisti, fisioterapisti, cardiologi, psicologi, di tutto e di più per prendersi cura di noi, e Tim Cook ha dichiarato che la salute è la priorità della Apple. Tutti i nostri dati sanitari saranno registrati nella nuova struttura a Oakland, in California (non iniziate con la solfa della privacy, per cortesia, a chi volete che importi come state), e questo nuovo servizio si chiamerà Health+.

Consigli da non seguire: non fate come me, che sono ipocondriaco, e ho paura ogni giorno i sintomi di qualche terribile malattia, e però essendo anche patofobo evito di fare accertamenti, e mi affido solo a quello che mi dice l’Apple Watch. Non fate come me, che vi fidate dell’elettrocardiogramma dell’Apple Watch, quando lo stesso Apple Watch vi dice di non fidarvi. Non fate come me, che quando l’Apple Watch ti dice di alzarti e camminare per un minuto disattivate la funzione.

Non fate come me, che ho settato i cerchi del movimento e del consumo delle calorie e dello stare in piedi molto ma molto bassi, così che anche stando a casa e andando dal salotto al bagno ho già vinto non so quante medaglie Maratoneta, praticamente una maratona al giorno.