Un weekend nella Valle dei Laghi. Tra romantici vitigni e gesti pazienti

Il conto alla rovescia è finito. Prende il via oggi DiVinNosiola, l'appuntamento enogastronomico per eccellenza della Valle dei Laghi che, fino al 26 aprile, celebra il pregiato vitigno Nosiola, da cui nascono il Nosiola e il Vino Santo.

Per questa quindicesima edizione il programma è più che mai ricco di eventi, incontri, degustazioni, esperienze e novità che, mentre brindano all'antica e sempre attuale tradizione vitivinicola trentina, accompagnano alla scoperta di un territorio capace di lasciare a bocca aperta (ma mai asciutta). Tanto che la Valle dei Laghi rappresenta una perfetta destinazione per questi weekend, vacanze pasquali e ponti di primavera. Perché, adagiata tra il Lago di Garda e Trento, è un'oasi naturale dove il turchese dei laghi abbraccia il verde di frutteti e vigneti e dove ritmi lenti e paesaggi naturali conciliano l'atmosfera di pausa e vacanza. Sono proprio questi paesaggi e quest'atmosfera a fare da sfondo all'evento che, nato per raccontare la storia dell'unico vitigno autoctono del Trentino a bacca bianca, svela un mondo fatto non solo di viti, uve e bacche. Ma anche di gesti pazienti, saperi tramandati, oltre a cantine, bottiglie e calici che in ogni goccia racchiudono il respiro della terra e il tempo della lavorazione di questi due nettari inebrianti.

Protagonisti della scena e del territorio, Nosiola e Vino Santo sono due stili diversi di vinificazione di un solo vitigno. Se il primo è fresco, delicato e caratterizzato da un aroma fruttato che ricorda le nocciole appena colte, il secondo, presidio Slow Food, conosciuto come «il passito dei passiti», è un vino da meditazione che si distingue per eleganza e complessità aromatica, con le sue dolci note di miele, albicocca e spezie.

Insieme sono al centro del programma della kermesse che invita esperti e appassionati ad assaggiarli e conoscerli in ogni risvolto e sfumatura.

Tra gli appuntamenti da non perdere, «Rito della spremitura». Si tiene proprio oggi a Pergolese, piccolo e verde comune in provincia di Trento. Qui l'Azienda Agricola Fratelli Pisoni racconta uno tra i momenti più importanti dell'intera produzione del Vino Santo, che si svolge in occasione della Settimana Santa e segna il passaggio dall'appassimento sulle «arèle» alla vinificazione.

Non da meno «Dalla Nosiola al Vino Santo», masterclass fissata per giovedì 17 aprile al Palazzo Roccabruna di Trento che vedrà esperti abbinare annate pregiate di Nosiola e Vino Santo a specialità della tavola trentina.

Lunedì 21 e sabato 26 aprile, invece, andrà in scena nelle cantine del territorio di Santa Massenza «Di Cantina In Cantina», occasione per degustare il vino vicino ai vitigni che lo fanno nascere e guidati dai vignaioli che se ne prendono cura. Sempre il 21 e il 26 aprile debutta Nosiola Express. Novità dell'edizione, si tratta del trenino del Vino Santo, che, con partenza e ritorno a Sarche, porterà i passeggeri in un viaggio per cantine dove conosceranno i protagonisti dell'Associazione Vignaioli del Vino Santo Trentino, le loro realtà e i loro vini, sempre accompagnati da piatti della tradizione trentina preparati dai cuochi Slow Food. Lungo il percorso sfileranno al di là dei finestrini castelli, borghi, laghi e laghetti, e morbidi pendii costellati di filari di Nosiola.

Per entrare ancor più dentro il territorio, ci sono «Cammini DiVini», escursioni che esplorano in lungo e in largo la Valle dei Laghi, attraversando i vigneti e toccando con mano le uve. A completare il programma, «L'Arte in Vigna», spettacoli degustativi e concerti inebrianti a cavallo tra arte e vino, teatro e vigne.

Info e prenotazioni: www.gardatrentino.it