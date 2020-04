Porta il cane a passeggio, che si mimetizza con il paesaggio: le foto virali

La foto di una passeggiata al parco con il cane ha scatenato la curiosità dei fan dei social network più amati, i quali hanno organizzato una vera challenge rendendo virali le immagini. Tutto ha preso il via da un semplicissimo scatto pubblicato su un gruppo Facebook, dedicato all'organizzazione e all'arredo delle dimore inglesi, Organise My UK Home. Tra una foto di rotoli di carta da parati e di pitture, uno scatto di mobili da ristrutturare e il relook di una cantina, spiccava l'immagine dell'uscita al parco di un simpatico cane di razza carlino.

La proprietaria ha voluto testimoniare la breve uscita per una passeggiata, mostrando la sgambettata del cane al parco: un'idea per rallegrare l'animo degli utenti del gruppo. Una foto in apparenza normalissima ma al contempo singolare: ciò che appare lampante è proprio l'assenza del protagonista, che in realtà è presente ma non facile da individuare. Un vero e proprio rompicapo che ha occupato a lungo la giornata degli utenti di Facebook, prima che la proprietaria decidesse di rimuovere l'immagine.

Woman shares photo from her dog walk - but people can't find the doghttps://t.co/rwjTlnJegZ pic.twitter.com/O3ObwYXq5Y — Daily Mirror (@DailyMirror) April 7, 2020

Ma grazie a qualche ricondivisione rapida la foto è passata da un social network all'altro, divenendo trend topic su Twitter, scatenando la curiosità e l'allegria degli utenti. La domanda ricorrente è stata la stessa: " riesci a trovare il carlino" , che sembra del tutto assente dalla visuale. Nella foto si può notare il verde del prato e del bosco che fa da sfondo, una piccola stradina asfaltata e una romantica panchina in primo piano. Ma del cucciolo nessuna testimonianza.

Nessun trucco e nessun inganno: il cane non è stato cancellato e la foto non è un fake, il carlino è mimetizzato nello scatto: basta aguzzare un po' la vista. Basta osservare tutto lo spazio presente centimetro dopo centimetro, sbirciando tra i fili d'erba, il fogliame e tra gli arredi, così da individuarne il simpatico e sorridente musetto. A ingannare l'occhio è la colorazione del cane stesso che, con ogni probabilità, rende difficile la sua individuazione perché troppo uniforme con il resto dell'ambiente.

Gli utenti sembrano aver apprezzato il giochin,o lanciando una serie di risposte pur di scovare il piccolo cagnolino, e solo dopo averlo individuato esplodere in escalamazioni di gioia ed entusiasmo. Un vero rebus, un'illusione ottica davvero ingannevole, che è stata risolta solo dagli utenti più attenti. Ma per chi non è riuscito a sciogliere il dilemma, consigliamo di osservare meglio tra i riccioli del bracciolo della panchina, così da stanare l'allegro quadrupede.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?