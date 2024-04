William e Kate, Harry e Meghan, litigi e sofferenze reali su La5

Se siete appassionati delle vicende della Royal Family che in queste settimane tra l'altro stanno facendo tenere il fiato sospeso i sudditi britannici e tutti i fan nel mondo, potete farvi una scorpacciata di immagini, informazioni, pettegolezzi, vicende storiche e recenti con la serie The Royal Saga che torna su La5 con una nuova edizione di otto puntate da oggi in seconda serata. Gli speciali, a cura della testata TgCom24, sono condotti dalla giornalista esperta di costume e jet-set Lavinia Orefici. Con lei Cesara Buonamici, Simona Branchetti, Federico Gatti, Silvana Giacobini, Antonio Caprarica e Giuseppe Brindisi.

Si comincia stasera con la puntata «Tensioni a corte», in cui si parla della cronaca recente: la malattia di re Carlo e della principessa del Galles che mettono i Windsor, come istituzione e come famiglia, davanti a nuove sfide. Il programma ripercorre la storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton (nella foto), anche con servizi realizzati nei luoghi più significativi del loro percorso, come l'università di St. Andrews in Scozia, dove è avvenuto il loro incontro. Ovviamente non poteva mancare l'analisi del rapporto dei principi ereditari con l'altra parte della famiglia, il principe Harry e la moglie Meghan Markle con tutte le tensioni e i contrasti, dalla fuga oltreoceano alle accuse, ai libri, alle serie e alle battagliere interviste.

Negli appuntamenti successivi si parlerà della regina Elisabetta, di re Carlo, dei re senza corona, dei royal babies, dei reali nello showbiz e dello «stile reale» e non poteva mancare la più amata di tutti i tempi: Lady D.