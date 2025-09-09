Zona rossa a Rho per la rassegna Gastech. Presidiata l'area nelle giornate della fiera

In vista della rassegna Gastech alla Fiera di Rho, da oggi a venerdì, il Prefetto Claudio Sgaraglia, previa deliberazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza anche del Comune di Rho, ha adottato un'ordinanza per istituir una "zona rossa" fra le aree più sensibili del quartiere fieristico fino a venerdì.

La rassegna è dedicata al settore energetico e ambientale e ha un ampio richiamo internazionale, sono previsti molti partecipanti. Si svolgerà in concomitanza con altre due manifestazioni ospitate sempre a Rho e alcuni eventi musicali organizzati presso l'area "Fiera Milano Live", interna al perimetro della Fiera.

L'adozione dell'ordinanza è stata ritenuta necessaria anche in considerazione della concomitanza di eventi, tale da far prevedere un'importate affluenza di pubblico e tenuto conto che, in occasione della passata edizione di Gastech, svoltasi nel 2022, si sono verificati episodi che hanno turbato lo svolgimento dell'iniziativa e impedito la pacifica fruizione degli spazi attigui all'impianto. Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per chi assume comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Le misure, di carattere eccezionale e temporaneo, saranno in vigore esclusivamente per la durata dell'evento Gastech e si affiancheranno agli ordinari servizi di controllo del territorio e ai dedicati servizi interforze, già previsti. L'intento è quello di garantire visite in sicurezza nel rispetto della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le aree sono: Quartiere fieristico zona A; viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, via Lombardia sud Quartiere fieristico zona B, Piazzale Costellazione, via Achille Grandi, Quartiere fieristico zona C, via Risorgimento, via Venanzio Buzzi, via di Vittorio, via Ezio Vanoni, via Curiel, via Fratelli Vigorelli, via Fratelli Cervi.