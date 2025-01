Zucchero secondo gli altri (che sono star come Bono)

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia tanto attesa dai suoi sfegatati fan è arrivata: il film su Zucchero sarà disponibile su Prime Video il primo febbraio. Lo ha annunciato la piattaforma tv di Amazon. E' un documentario intitolato Zucchero - Sugar Fornaciari in cui il cantante si racconta in prima persona e si fa raccontare da grandi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, proiettato nei cinema di Austria e Germania e in vari festival internazionali, ora arriva al pubblico italiano.

Firmato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano è un viaggio nella musica ma soprattutto nell'anima dell'uomo oltre l'artista, e cerca di far conoscere meglio ai suoi fan le sue debolezze e le sue fragilità. Zucchero ha messo anche a disposizione immagini provenienti dai suoi archivi privati e dal suo tour mondiale World Wild Tour.

Zucchero tornerà in tour a giugno con Overdose d'amore, sei nuove «sere d'estate» negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma.

Il film documentario è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Dopo il grande successo dell'Overdose D'Amore World Tour, che lo scorso anno ha toccato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, a giugno Zucchero ripartirà con quello che è stato considerato uno dei migliori concerti in assoluto visti sui palchi degli

ultimi anni. In tutto il mondo. Con pubblico straniero. Anche qualche mese fa, alla Royal Albert Hall di Londra, Zucchero ha confermato di avere un pubblico internazionale che, addirittura, canta in italiano i suoi brani.