DAL 1974 AL 1998

Anno per anno le prime pagine più significative del nostro quotidiano. Si parte dalle dimissioni del presidente statunitense Richard Nixon dell’agosto del 1974 in seguito allo scandalo Watergate, quindi l’attentato al direttore del «Giornale» Indro Montanelli del 1977. La prima pagina scelta per ricordare il 1982 è quella che racconta l’agguato mortale in centro a Palermo contro il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; dieci anni dopo un’altra triste pagina della storia del nostro Paese con la strage di Capaci e la morte per mano mafiosa del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre uomini della scorta. Nel 1994 la celebre discesa in campo di Silvio Berlusconi.

DAL 1999 AL 2023

Con l’avvento del nuovo millennio il «Giornale» diventa «a colori». Due prime pagine sono dedicate a Pontefici: la prima dell’aprile 2005 racconta la morte di Papa Wojtyła; quella del 2013 le improvvise dimissioni di Ratzinger.

Sono due anche i momenti di sport scelti: nel 2006 la vittoria della Nazionale ai mondiali di calcio; mentre nel 2021 la prima pagina celebra il doppio trionfo olimpico nel giro di pochi minuti alle Olimpiadi di Tokyo di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Nel 2020 invece il giorno che ha stravolto le nostre vite per gli anni a venire con la scoperta in Italia del primo paziente positivo al Covid.