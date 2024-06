Ecco dove guardare i filmati inediti e ascoltare le testimonianze dei reduci

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 6 giugno 1944 le forze alleate, composte principalmente dagli eserciti statunitensi, britannici e canadesi, diedero vita ad una delle più celebri e imponenti operazioni militari della storia, lo sbarco in Normandia. Il successo dell'operazione consentì di conquistare in rapida successione Carentan, Cherbourg e Le Mans, fino alla liberazione di Parigi, avvenuta nel 25 agosto 1944.

A 80 anni di distanza, HISTORY Channel propone una programmazione speciale che ripercorre uno dei giorni più importanti del secondo conflitto mondiale.

Il pezzo forte è il documentario in prima visione, «D-Day: lo sbarco in Normandia», firmato BBC e diretto da Robin Bicknell, in onda su HISTORY Channel (118/409 di Sky) il oggi dalle 22. Raccoglie, in due episodi, le testimonianze dei soldati alleati così come degli avversari tedeschi. Riprese e ricostruzioni portano lo spettatore dentro la battaglia, ma sono soprattutto le testimonianze dei superstiti a restituire la paura di quelle ore, lo sconforto tedesco e la consapevolezza dei fanti alleati di dover affrontare il nemico e vincere ad ogni costo. Le parole dei veterani fanno accapponare la pelle, dietro ogni nome c'è una storia incredibile. Morton Waitzman: «Abbiamo visto cose che non avremmo voluto vedere, ma dovevamo andare avanti»; Charles Norman Shay: «Erano feriti così gravemente da non potersi muovere, e l'acqua saliva rapidamente fino a sommergerli. Non avevo nessuna esperienza medica». Jim Peewee Martin: «Ero del tutto solo. L'uomo davanti a me non aveva idea di chi io fossi, e ricordo di aver pensato che lui aveva una madre, esattamente come me. Ma si trattava di me o di lui». Ma ci sono anche altri titoli: «La storia segreta del D-Day» e «D-Day in HD». Programmazione speciale anche sulla Rai con «Ulisse, il piacere della scoperta» che torna con una puntata speciale. Alle 21,25 su Rai 1 Alberto Angela ripercorre le tappe del più grande sbarco militare della storia, raccontandone preparazione e conseguenze.

In questo caso la parte più spettacolare sono i filmati originali inediti, resi a colori grazie all'Intelligenza Artificiale. I telespettatori vengono accompagnati dal sergente maggiore Charles Norman Shay, uno dei pochi veterani del D-Day ancora in vita, tra i primi a sbarcare sulla spiaggia di Omaha all'alba del 6 giugno.