ABN, un nuovo reparto per i bambini nefropatici

C'è una Milano silenziosa, fatta di attese in corridoi d'ospedale, di bambini attaccati a macchine per la dialisi e di genitori che imparano, da un giorno all'altro, a vivere con la parola «cronico». È la Milano dei piccoli pazienti con malattie renali, e di chi da quasi mezzo secolo si prende cura di loro: ABN ETS Associazione per il Bambino Nefropatico. Fondata nel 1978, ABN ETS è oggi una realtà di riferimento nazionale per il sostegno alle cure pediatriche in ambito nefrologico. Nata per ovviare all'assenza, all'epoca, di un reparto dedicato alla dialisi infantile a Milano, l'Associazione ha accompagnato generazioni di pazienti e famiglie lungo percorsi complessi e delicati, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di reparti chiave del Policlinico come la Terapia Intensiva Pediatrica, l'Urologia Pediatrica e la Radiologia Pediatrica. Reparti che ancora oggi ABN ETS sostiene con continuità, con l'acquisto di tecnologie avanzate, il finanziamento di programmi di ricerca e interventi di umanizzazione di spazi e assistenza. Oggi ABN ETS lancia un progetto ambizioso: la realizzazione del nuovo reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico all'interno del nascente Policlinico di Milano. Una struttura ripensata per rispondere in modo concreto ed empatico alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. «Il nuovo reparto sarà uno spazio all'avanguardia, ma soprattutto profondamente umano», spiegano. Ambienti colorati, soffitti decorati sopra ai letti della dialisi, sale giochi integrate nel percorso terapeutico contribuiranno a rendere l'esperienza meno traumatica. Ogni ambiente è progettato secondo un principio guida: l'umanizzazione delle cure.

Grande attenzione è rivolta anche alle famiglie, il reparto offrirà spazi dedicati anche a loro: dove riposare o lavorare a distanza. Perché quando un bambino si ammala, si ammala un'intera famiglia. Ciascuno può contribuire in modo concreto con il 5x1000 (Codice Fiscale 80136970151).