Con Addie alla scoperta dei bambini autistici su RaiPlay

Sono moltissimi i bambini (e anche gli adulti) che hanno disturbi dello spettro autistico. In Italia ne è colpito un bambino su 77 nella fascia d'età compresa fra 7 e 9 anni e sono circa 500mila le famiglie nelle quali è presente almeno una persona con questi disturbi. Per cui sia per chi affronta direttamente questo problema, sia per i bambini e i ragazzini che lo vivono tutti i giorni, sia per chi vuole conoscerlo meglio è di grande aiuto la nuova serie live action della BBC Una specie di scintilla.

Da ieri, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, è disponibile su RaiPlay e dal 20 aprile su Rai Gulp. La serie, tratta dal libro dell'autrice Elle McNicoll, racconta le avventure di Addie, un'adolescente autistica che, venuta a conoscenza dei processi alle streghe avvenuti secoli prima nella sua citta natale, Juniper, inizia ad indagare. Il desiderio di essere se stessa si intreccia con il mistero di Maggie ed Elinor, due sorelle vissute nel XVI secolo. Maggie era stata accusata di stregoneria ed era misteriosamente scomparsa prima di poter essere processata mentre Elinor aveva lottato con i suoi fantasmi. Addie cerca di capire cosa può essere accaduto alle due e intraprende un viaggio alla scoperta di se stessa sfidando il modo in cui la vedono le persone nella sua città.

La serie intreccia passato e presente in dieci episodi affrontando i temi dell'amicizia, della sorellanza, del mistero e della magia. I tre personaggi principali sono interpretati da attrici neuro divergenti.

Nel cast: Lola Blue, Georgia De Gidlow, Caitlin Hamilton, Eve Midgley, Hattie Gotobed.