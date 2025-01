All'Eurovision la cantante sopravvissuta al 7 ottobre

Ascolta ora 00:00 00:00

Una sopravvissuta all'attentato del festival musicale di Nova, del 7 ottobre 2023, rappresenterà Israele all'Eurovision Song Contest del 2025. Si chiama Yuval Raphael (foto), ha 24 anni e ha conquistato il primo posto al concorso televisivo Rising Star, che sceglie il rappresentante di Israele al successivo Eurovision. Durante il reality show, seguitissimo in Israele, si è ritagliata uno zoccolo duro di fan, e soprattutto ha commosso il pubblico cantando Dancing Queen degli Abba, che ha dedicato alle vittime del 7 ottobre, e Writing's On The Wall di Sam Smith.

Ovviamente i media israeliani hanno dato grandissimo spazio a cosa sia stata per lei la musica dopo la tragedia dell'attacco dei terroristi, Yuval non è infatti etichettabile come una semplice ragazza con un sogno nel cassetto. Come ha detto durante la finale di Rising Star: «Cantare per me è stato uno degli ingredienti più forti del processo di guarigione». Durante l'attacco terroristico al rave Nova è stata costretta a rifugiarsi in un piccolo bunker vicino al kibbutz Be'eri insieme ad altri cinquantina di ragazzi. Il nascondiglio fu attaccato dai guerriglieri di Hamas, solo 11 di quel gruppo si salvarono. Yuval Raphael, ferita, per sopravvivere è stata costretta a nascondersi per 8 ore sotto una pila di cadaveri fingendosi morta, sopportando il dolore delle schegge che l'avevano colpita e che ha ancora conficcate nella testa e in una gamba.

Ora inizierà la preparazione per l'Eurovision che quest'anno si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera, Paese che, come da regolamento, vincendo l'edizione 2024 con Nemo, si è guadagnato il diritto di organizzare quella 2025.

La cantante è invece già pronta ad affrontare l'eventualità non remota di un pubblico ostile.

Già perché questo è ciò che è accaduto, a maggio 2024, alla cantante israeliana Eden Golan, costretta a camuffarsi per raggiungere gli studi dal proprio hotel e sommersa dai fischi durante la sua esibizione. «Resisterò anche ai fischi che sono sicura al 100% arriveranno dalla folla», ha detto in anticipo la Raphael.